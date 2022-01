Nouveau Capteur de Sécurité Intelligent chez Netatmo !

Netatmo dévoilé son nouveau Capteur de Sécurité Intelligent qui gère les technologies Matter et Thread pour être le plus compatible possible en matière de domotique et d’objets IoT. Un capteur aux multiples fonctions.

Le CES bat son plein de l’autre côté de l’atlantique et c’est du coup l’occasion pour les marques de présenter leurs nouveautés. Netatmo n’échappe pas à la règle et profite du salon pour présenter un nouveau produit dans sa gamme de produits connectés.

Capteur de Sécurité Intelligent, mais il fait quoi ?

La marque nous présente sa nouvelle création en matière d’objet connecté dédié à la domotique :

Le Capteur de Sécurité Intelligent Netatmo est le premier produit Netatmo qui sera compatible avec MATTER. Le produit est équipé d’un capteur de contact et d’un détecteur de mouvement infrarouge. Il est conçu pour améliorer la sécurité autant que le confort d’un logement.

Comme tout capteur de sécurité, ce dispositif se compose de deux éléments qui établissent une connexion entre eux. Dès que cette connexion est interrompue, le système déclenche automatique une alerte.

La particularité de ce dispositif par rapport à d’autres par exemple le contacteur Konyks que nous avions testé il y a deux ans est qu’il gère les normes Matter et Thread. Ces deux normes deviennent les standards en matière de domotique.

Le plus du capteur est qu’il peut communiquer avec d’autres objets connectés compatibles Matter. Ainsi, il est possible de configurer plusieurs objets connectés IoT qui selon si le détecteur est « ouvert » ou « fermé » allume ou coupe le chauffage par exemple.

Le système peut aussi agir intelligemment. Ainsi, si le Capteur de Sécurité Intelligent Netatmo reçoit un signal d’ouverture puis de fermeture d’une porte, il peut supposer qu’il n’y a plus personne dans la pièce et couper toutes les lumières par exemple.

Matter, choisi, mais pas par hasard.

Avec l’intégration de Matter dans son Capteur de Sécurité Intelligent, Netatmo s’ouvre une compatibilité avec un grand nombre d’objets connectés dédié à la domotique. En outre, la compagnie française vient gonfler encore un peu plus sa gamme de produits et accessoires dans le domaine de la maison intelligente. De quoi ajouter un produit de plus à la dizaine de produits que propose déjà Netatmo.