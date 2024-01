Le marché du smartphone pliable une goutte d’eau sur le marché du smartphone !

Voilà désormais ± 5 ans que le marché du smartphone pliable est né, malgré tout, ce type de smartphone ne semble pas réellement séduire le grand public. Ainsi, les derniers chiffres de ventes toutes marques confondues ne représentent que 1% du marché du smartphone.

Le smartphone pliable est-il voué à disparaitre ? C’est ce que l’on pourrait croire selon les dernières analyses de marché qui se sont notamment concentrées sur les ventes de ces derniers. En effet, selon les dernières analyses, le marché du smartphone pliable ne parvient pas à séduire les consommateurs.

Le smartphone pliable voué à disparaitre ?

Dans l’univers du smartphone haut de gamme, on n’a vu depuis quelques années arriver un nouveau genre de smartphone, celui du pliable. Avec notamment Samsung et ses Galaxy Fold et Z Flip. Des smartphones d’un nouveau genre qui propose un plus grand écran une fois ouvert.

Contre toute attente, alors que l’on aurait pu croire que ce type de téléphone séduirait le grand public, au final il n’en est rien. En effet, selon les derniers chiffres de vente, les smartphones pliables ne dépassent pas les 2% de part de marché.

Pourtant ce n’est pas faute de modèle. En effet si au départ Samsung fut le premier, depuis l’année passée plusieurs marques s’y sont mises, on pense notamment à Oppo, OnePlus, Huawei… Il faut donc se poser la question si ce type de smartphone a encore un avenir.

Les causes de ce « non-succès » du smartphone pliable.

Selon certaines enquêtes et analyses, l’absence de succès des smartphones pliables serait liée à plusieurs facteurs. Tout d’abord leur prix. De fait, il faut compter en moyenne aux alentours des 1500€ pour acquérir un smartphone pliable, une somme qui pour certain revient à l’équivalent d’un mois de salaire. Autant dire qu’à ce prix-là on réfléchit à deux fois avant d’acheter.

Un des autres critères est la durabilité du smartphone. Effectivement, la partie de cet écran pliable (qui laisse d’ailleurs une légère trace centrale) ne convainc pas beaucoup d’utilisateurs sur la durabilité de l’écran. Et au prix du téléphone, les utilisateurs préfèrent assurer leur achat sur un smartphone classique qui s’il ne tombe pas garantit une plus longue durée de vie.

Enfin, un des autres points clés est son usage. Certains utilisateurs trouvant le smartphone « trop gros/épais » et le fait qu’une fois ouvert, le format de l’écran ne convient pas vraiment à la plupart des applications. Ainsi, regarder une vidéo en ligne sur YouTube agrandira certes la vidéo, mais ne génèrera pas une vidéo plein écran à cause du format.

Autant de points qui font qu’à l’heure actuelle, le smartphone pliable reste peu plébiscité. De notre côté, nous n’avons pas non plus été convaincus par les différents modèles de smartphone pliable, si ce n’est le fameux Oppo X 2021 déroulable mais qui apparemment ne sortira jamais de son état de concept.