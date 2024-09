Samsung Galaxy S24 FE : un nouveau modèle qui enrichit la gamme Galaxy

Samsung vient d’annoncer l’arrivée du Samsung Galaxy S24 FE, un smartphone qui s’inscrit dans la continuité de la série S24. Ce modèle propose une expérience haut de gamme tout en rendant les technologies avancées de Galaxy AI accessibles à un public plus large.

Samsung continue de renforcer sa présence sur le marché mondial des smartphones. Le constructeur sud-coréen, leader du secteur, ne cesse d’innover et d’étoffer son catalogue de produits avec des modèles variés qui répondent aux attentes des consommateurs.

Samsung Galaxy S24 FE : un smartphone qui élargit l’offre de Samsung

La marque élargit son offre de produits avec le lancement du Samsung Galaxy S24 FE. Ce modèle vise à rendre les fonctionnalités premium de la gamme Galaxy plus accessibles. Doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080), le Galaxy S24 FE est conçu pour offrir une qualité d’image supérieure avec des couleurs vives et un contraste net. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une fluidité optimale, notamment pour les jeux et les vidéos.

Sous le capot, le Samsung Galaxy S24 FE est équipé d’un processeur Exynos 2200 (ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, selon les marchés), assurant des performances robustes pour une utilisation quotidienne fluide, même pour les tâches exigeantes. La marque propose de nouvelles variantes en termes de stockage avec des options de 128 Go ou 256 Go. Côté mémoire vive, ce modèle est doté de 8 Go de RAM, garantissant une gestion efficace du multitâche et des applications.

La marque enrichit sa gamme avec des fonctionnalités AI avancées

En matière de photographie, le Samsung Galaxy S24 FE se distingue avec un module de caméra triple capteur. L’appareil photo principal est un capteur de 50 MP, épaulé par un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle (AI) de Samsung, les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctions avancées comme l’amélioration des scènes, la stabilisation d’image, et l’optimisation de la prise de vue en basse lumière.

La batterie du Galaxy S24 FE a une capacité de 4500 mAh, permettant une autonomie confortable pour une journée complète d’utilisation. De plus, la compatibilité avec la charge rapide 25W garantit une recharge rapide et efficace, minimisant le temps d’arrêt entre les utilisations.

Sécurité et logiciel : Samsung diversifie ses collections

Le Samsung Galaxy S24 FE fonctionne sous Android 14, avec l’interface utilisateur One UI 6 qui offre une expérience fluide et personnalisable. La sécurité est également un point fort de ce modèle, grâce à l’intégration de la technologie Samsung Knox qui assure une protection des données à plusieurs niveaux. La marque étoffe son catalogue en offrant une variété de couleurs, avec des déclinaisons en noir, blanc, lavande, et menthe.

En matière de connectivité, le Samsung Galaxy S24 FE supporte la 5G, garantissant des vitesses de téléchargement ultra-rapides et une connectivité fiable, idéale pour le streaming, les jeux en ligne et les appels vidéo en haute définition.

Date de sortie et prix du Samsung Galaxy S24 FE

Le Samsung Galaxy S24 FE est disponible à la précommande depuis le 26 septembre 2023. La marque développe son assortiment en proposant ce modèle au prix de départ de 699 € pour la version 128 Go. Ce tarif compétitif place le Galaxy S24 FE dans la gamme moyenne-haute, rendant les fonctionnalités avancées de la série Galaxy accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Récapitulatif technique

Écran : Super AMOLED 6,4 pouces, Full HD+ (2340 x 1080), 120 Hz

: Super AMOLED 6,4 pouces, Full HD+ (2340 x 1080), 120 Hz Processeur : Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (selon marché)

: Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (selon marché) RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go ou 256 Go

: 128 Go ou 256 Go Appareil photo : Triple capteur (50 MP + 12 MP + 8 MP)

: Triple capteur (50 MP + 12 MP + 8 MP) Batterie : 4500 mAh, charge rapide 25W

: 4500 mAh, charge rapide 25W Système d’exploitation : Android 14, One UI 6

: Android 14, One UI 6 Connectivité : 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Sécurité : Samsung Knox

