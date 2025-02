Oppo Find N5 : Le smartphone pliable qui redéfinit l’innovation mobile

L’univers des smartphones pliables est en pleine effervescence, et Oppo continue de jouer les premiers rôles avec son tout nouveau Oppo Find N5. Ce modèle s’annonce comme une référence incontournable, mêlant design compact, écran de haute volée et performances accrues. À travers cet article, nous allons explorer les points forts de ce smartphone qui ambitionne de révolutionner le marché.

Oppo : Une montée en puissance sur le segment des pliables

Depuis plusieurs années, Oppo s’impose comme un acteur clé dans l’innovation mobile. Après le succès du Find N3, la marque chinoise revient avec une cinquième itération de son smartphone pliable. L’accent est mis sur la finesse, la solidité de la charnière et une expérience utilisateur améliorée, tout en conservant l’ADN premium de la gamme Find N.

Un design plus fin et plus léger

L’un des principaux atouts du Find N5, c’est sa finesse inédite pour un smartphone pliable. Oppo réussit le pari de proposer un format compact et ergonomique, sans compromettre la robustesse. Grâce à une charnière optimisée, l’ouverture et la fermeture du smartphone sont fluides et durables.

L’appareil adopte un écran extérieur AMOLED de 5,9 pouces, offrant une prise en main confortable, et un écran principal de 7,1 pouces une fois déplié. Le tout bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une navigation fluide et immersive.

Performances de haut vol grâce au Snapdragon 8 Gen 3

Sous le capot, l’Oppo Find N5 embarque le Snapdragon 8 Gen 3, l’un des processeurs les plus puissants du moment. Associé à 12 ou 16 Go de RAM et un stockage interne pouvant atteindre 1 To, ce smartphone assure une réactivité exceptionnelle.

Que ce soit pour du multitâche, du gaming ou du montage vidéo, le Find N5 ne montre aucun signe de faiblesse. De plus, Oppo a optimisé son système ColorOS, qui s’adapte parfaitement aux usages d’un écran pliable, notamment avec la fonctionnalité multitâche avancée.

Un module photo premium signé Hasselblad

Le volet photographique n’est pas en reste. Oppo s’associe une nouvelle fois avec Hasselblad pour offrir un module photo d’exception. Le Find N5 est équipé d’un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 MP et d’un téléobjectif périscopique de 32 MP avec zoom optique x3.

Le traitement logiciel assure des clichés détaillés, avec une gestion HDR optimisée et une amélioration des photos en basse lumière. Pour les amateurs de selfies, un capteur frontal de 32 MP est présent sur l’écran externe, complété par un second capteur intégré à l’écran interne.

Autonomie et recharge ultra-rapide

L’Oppo Find N5 embarque une batterie de 4800 mAh, offrant une journée complète d’autonomie, même en usage intensif. Mais le vrai point fort réside dans la charge rapide de 80W, permettant de récupérer 50% d’autonomie en seulement 15 minutes.

De plus, la charge sans fil de 50W et la charge inversée permettent d’alimenter d’autres appareils en toute simplicité. Oppo continue ainsi d’innover en matière d’efficacité énergétique.

Récapitulatif technique

Écran externe : AMOLED 5,9 pouces, 120 Hz

: AMOLED 5,9 pouces, 120 Hz Écran interne : AMOLED 7,1 pouces, 120 Hz

: AMOLED 7,1 pouces, 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 Go / 16 Go

: 12 Go / 16 Go Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

: 256 Go / 512 Go / 1 To Capteur photo principal : 50 MP

: 50 MP Ultra grand-angle : 48 MP

: 48 MP Téléobjectif périscopique : 32 MP (zoom x3)

: 32 MP (zoom x3) Caméra selfie : 32 MP

: 32 MP Batterie : 4800 mAh

: 4800 mAh Charge rapide : 80W (filaire), 50W (sans fil)

: 80W (filaire), 50W (sans fil) Système d’exploitation : ColorOS basé sur Android 14

Avec le Find N5, Oppo frappe fort en proposant un smartphone pliable plus fin, puissant et innovant que jamais. Ce modèle s’inscrit comme une référence incontournable pour ceux qui recherchent une expérience utilisateur premium et un design optimisé.

