Space CO2 Mini, le nouveau moniteur de CO2 d’Airthings.

La marque Airthings propose une nouvelle solution en matière d’analyse d’air avec son Space CO2 Mini. Une nouvelle solution qui vient s’intégrer à son portefeuille produit Airthings for Business Solution.

Airthings est une entreprise internationale qui s’est concentrée sur les solutions domotiques dédiées à la santé du grand public. La marque propose toute une gamme de capteurs connectés qui feront en sorte que votre chez vous ou votre bureau ne contienne pas d’air vicié ou ne soit pas un nid à bactérie.

Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester certains des produits de la marque comme notamment son module Airthings View Radon. Il s’agit d’un moniteur de radon intelligent.

Test : Airthing View Radon Dans cet article nous allons tester le module Airthing View Radon. Il s’agit d’un moniteur de radon intelligent et performant doté d’une toute dernière technologie en matière de détection numérique de radon….

Space CO2 Mini, température, humidité, lumière …

La marque a profité de sa présence à la conférence Expo Real à Munich, en Allemagne pour présenter son tout nouveau capteur Space CO2 Mini. Un moniteur qui se veut polyvalent et en mesure de vous fournir différentes informations grâce à ses capteurs de température, d’humidité, de lumière, de bruit, de pression atmosphérique et de détection de présence.

Le Space CO2 Mini est totalement dépourvu de fil et l’entreprise Airthings annonce une autonomie de plus de 10 ans. Une durée pour laquelle l’entreprise n’est pas peu fière et communique d’ailleurs à ce sujet.

« C’est une durée exceptionnelle pour un moniteur sans fil, surpassant de loin l’efficacité de tout autre moniteur de qualité de l’air sur le marché. Cette prouesse technique vient confirmer l’engagement d’Airthings pour une planète plus respectueuse de l’environnement ».

Proposé en pack de 4, le Space CO2 Mini, certifié par RESET, est un produit hautement modulable qui offre un moyen pratique de déployer facilement une solution de contrôle du CO2 dans toutes les pièces d’un bâtiment commercial en une seule fois.

À noter qu’outre tous ces capteurs, le Space CO2 Mini sera à même d’alerter les utilisateurs lorsque les niveaux de CO2 dépassent un certain seuil, grâce à des indications visuelles. Selon l’entreprise, il permettra aussi de réduire les couts en terme de climatisation, chauffage, GTC.

Prix et Disponibilité.

Ce dispositif entre dans la gamme de solutions d’entreprise que propose la marque, toutefois, rien ne vous empêche de vous en servir en tant que particulier.