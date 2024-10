Fire TV Stick HD : Une nouvelle version enrichie par Amazon

Le Fire TV Stick HD fait son apparition, apportant des fonctionnalités améliorées pour les amateurs de streaming. À un prix abordable, ce modèle renouvelle l’offre d’Amazon en matière de streaming HD.

Amazon enrichit sa gamme avec le Fire TV Stick HD. Depuis plusieurs années, la marque s’affirme comme un acteur majeur du streaming, offrant une grande variété de dispositifs pour un public large.

Des performances accrues pour le Fire TV Stick HD

Le Fire TV Stick HD présente une résolution allant jusqu’à 1080p, compatible avec les formats HDR10, HDR10+ et HLG. Cependant, il ne prend pas en charge Dolby Vision ni Dolby Atmos. Ce nouvel appareil vise à renouveler l’expérience de streaming HD en apportant des performances adaptées aux attentes actuelles. Amazon étoffe ainsi son catalogue avec un produit performant, destiné à une large audience.

Une télécommande vocale Alexa enrichit l’offre

Avec la télécommande Alexa Voice Remote, ce nouveau Fire TV Stick HD permet un contrôle vocal complet, facilitant la navigation et la recherche de contenus. La télécommande vocale d’Alexa est incluse, ce qui fait de ce produit une solution intuitive pour les utilisateurs d’Amazon Prime Video et d’autres plateformes de streaming. La marque élargit ainsi son offre de produits, intégrant des outils d’assistance vocale à ses dispositifs.

La puissance du processeur améliorée

L’appareil est équipé d’un processeur quadricœur de 1,7 GHz, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Ces caractéristiques techniques permettent une fluidité d’utilisation et une performance optimisée pour le streaming en HD. Amazon développe son assortiment et introduit de nouvelles références adaptées aux nouvelles exigences des utilisateurs, améliorant ainsi la qualité des services disponibles.

Compatibilité avec Amazon Luna

En plus du streaming, le Fire TV Stick HD prend en charge Amazon Luna, permettant de jouer à des jeux en streaming. Cette compatibilité offre une utilisation diversifiée de l’appareil, qui ne se limite pas au visionnage de vidéos. La marque propose ainsi de nouvelles variantes qui enrichissent l’expérience utilisateur, notamment pour ceux intéressés par les jeux en nuage.

Date de sortie et prix

Le Fire TV Stick HD est déjà disponible, au prix de 34,99 USD. Amazon augmente son catalogue tout en maintenant une politique de prix abordable, offrant ainsi un produit attractif pour les amateurs de streaming.

Récapitulatif technique

Résolution : Jusqu’à 1080p

Formats compatibles : HDR10 , HDR10+ , HLG

, , Télécommande : Alexa Voice Remote

Processeur : Quadricœur 1,7 GHz

RAM : 1 Go

Stockage : 8 Go

Compatibilité : Amazon Luna (jeux en streaming)

(jeux en streaming) Connectivité : Wi-Fi double bande

Port HDMI : Oui

Alimentation : Adaptateur secteur inclus

Dimensions : 86 mm x 30 mm x 13 mm

Poids : 32 grammes

Audio : Prise en charge du PCM et du Dolby Audio via HDMI

et du via HDMI Systèmes d’exploitation pris en charge : Fire OS

