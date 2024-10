Test : Le Pixel 9 Pro XL , LE photophone par excellence

Google nous habitue a une sortie en Octobre de sa nouvelle gamme Pixel, première ici Google présente son Pixel en Aout et surtout en amont de la nouvelle mouture de son OS ( androïd 15 ) qui vient fraichement de sortir.

Le Pixel 9 Pro XL fait partie de la gamme des Pixel 9 présentés au cœur de l’été. Il présente une fiche technique solide, tout comme son prix d’ailleurs, de 1199 euros (pour la version à 128 GB). Google parle même du “Pixel le plus puissant à ce jour” qui, grâce au nouveau processeur Tensor G4 et à ses 16 Go de RAM, bénéficie de l’IA la plus avancée des Pixel.

Préambule.

Après le Pixel 9, nous avons eu la possibilité de tester le Pixel 9 Pro XL de Google, l’un des quatre smartphones que le géant technologique américain a donc présentés à la mi-août. Une sortie événement – et anticipée par rapport au timing automnal habituel – que vous n’avez pas pu rater et dont l’objectif était clair: se profiler en rival de taille à l’approche de la présentation du nouvel iPhone d’Apple. IA et puissance au top. Nous allons voir ce que cela donne…

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Système d’exploitation: Android 14 préinstallé

Android 14 préinstallé Dimensions: Hauteur 162,8 mm Largeur 76,6 mm Épaisseur 8,5 mm

Hauteur 162,8 mm Largeur 76,6 mm Épaisseur 8,5 mm Poids: 221 g

221 g Écran: Taille: l’écran a des coins arrondis et correspond à un rectangle dont la diagonale mesure 171 mm ou 6,8 pouces (format 20:9) Résolution: OLED LTPO (1 344 x 2 992 pixels) à 486 ppp Rafraîchissement: jusqu’à 120Hz Type d’écran: Écran Super Actua Verre: Corning Gorilla Glass Victus 2

Caméras: Triple appareil photo arrière de qualité professionnelle : grand angle 50 Mpx | Ultra grand angle 48 Mpx avec mise au point macro | Téléobjectif x5 48 Mpx | Zoom haute résolution jusqu’à x30 12 et zoom de qualité optique x0,5, x1, x2, x5 et x10 Arrière: Caméra principale : Capteur grand angle de 50 MP avec technologie Octa PD64; Ouverture de ƒ/1,68; Champ de vision de 82°; taille du capteur d’image 1/1,31 pouce Ultra grand-angle: 48 MP Quad PD avec autofocus; f/1,3; champ de vision de 123° Téléobjectif : 48 Mpx à téléobjectif Quad PD; f/2,8; champ de vision de 22° Toutes les caméras arrière disposent d’un capteur LDAF (autofocus laser) multizone, d’un capteur spectral et de scintillement, avec stabilisation d’image optique et électronique sur l’objectif grand angle et le téléobjectif Avant: 42 Mpx Dual PD avec autofocus pour les selfies; f/2,2 ; Champ de vision ultra grand angle de 103° Modes de prise de vue Arrière: Panoramique avec mouvement, Exposition longue, M’ajouter, Portrait, Photo, Vision de nuit, Panoramique Avant: Panoramique avec mouvement, Exposition longue, M’ajouter, Portrait, Photo, Vision de nuit, Panoramique Vidéo Arrière : MAX 8K@30fps, 1080P@60fps/30fps, 4K@60fps/30fps ; Par défaut: 1080P@30fps Ralenti: Ralenti jusqu’à 240 FPS Double exposition sur la caméra grand angle Zoom vidéo haute résolution jusqu’à x20 Time-lapse : 1080P@30fps Avant : Max : 4K4K à 30/60 FPS /1080P/720P@30fps ; Par défaut : 1080P@30fps Stabilisation vidéo en 1080P@30fps

Triple appareil photo arrière de qualité professionnelle : grand angle 50 Mpx | Ultra grand angle 48 Mpx avec mise au point macro | Téléobjectif x5 48 Mpx | Zoom haute résolution jusqu’à x30 et zoom de qualité optique x0,5, x1, x2, x5 et x10 Processeur: CPU: Google Tensor G4 GPU: Coprocesseur de sécurité Titan M2

Mémoire: RAM: 16Go Stockage 128 Go

Batterie: 5 060 mAh Charge rapide: oui 37W (jusqu’à 70 % de charge en environ 30 minutes avec le chargeur Google 45W, vendu séparément Charge sans fil : Oui

5 060 mAh Capteurs: Empreinte digitale Reconnaissance faciale Capteur de luminosité ambiante Capteur de proximité Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre Baromètre Capteur de température

SIM : Nano SIM et eSIM

: Nano SIM et eSIM Réseau : 5G : Oui 4G : Oui

:

Connectivité: WIFI : Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth: Bluetooth v5.3 avec double antenne pour une qualité et une connexion améliorées USB: USB Type-C NFC: Oui

GPS : oui, BeiDou : GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

Positionnement du réseau WLAN et cellulaire

: oui, BeiDou : GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Positionnement du réseau WLAN et cellulaire Résistance à l’eau et à la poussière: Oui ,IP68

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Pixel 9 Pro XL

Câble de données USB

Outil SIM

Guide de sécurité

Comme pour les autres smartphones de la gamme Pixel 9, l’emballage est entièrement en carton. Agréable de ne pas voir du plastique partout dans la boîte et un beau (petit) geste pour l’environnement.

Gros bémol par contre, pas de chargeur intégré. Il faudra donc investir dans le chargeur 45W de Google pour pouvoir bénéficier de la charge rapide.

Installation / Configuration.

L’installation est très simple et est, sans surprise, fidèle à ce que l’on rencontre sur n’importe quel smartphone Android. Au bout du processus, on aboutit à une version d’Android 14 préinstallée et sans la moindre surcouche.

Cela ne surprendra personne, les applications de l’environnement Google sont toutes présentes: Home, Agenda, Drive, Gmail, YouTube, Maps, Localiser, Photos. L’app Watch est là aussi, pratique si l’on achète une montre ou qu’on succombe à la Pixel Watch 3, dévoilée en même temps que les Pixel 9. Evidemment, Gemini est aussi de la partie et est déjà préinstallé. L’application Assistant appartient désormais vraiment au passé…

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

PIxel 9 Pro XL

Mesures.

Comme indiqué dans notre article du Pixel 9, Google a équipé son modèle Pixel 9 Pro XL d’une puce conçue en interne. Le nouveau processeur Tensor G4, qui prend la relève du G3, révèle certaines faiblesses lors de l’utilisation de jeux vidéo gourmands en ressources. Cette sollicitation intensive peut entraîner une légère surchauffe de l’appareil.

Prise en main.

Le Pixel 9 Pro XL offre une prise en main particulièrement agréable, grâce à des dimensions bien pensées qui le placent entre ergonomie et confort. Ni trop grand, ni trop petit, ce modèle se distingue par une conception équilibrée qui facilite son utilisation au quotidien. Sur la face arrière, les objectifs photo sont positionnés horizontalement, un choix de design qui marque la volonté de Google de se démarquer de la concurrence.

Cette disposition confère un style distinctif et original à l’appareil, tout en maintenant la qualité photographique que la série Pixel a su imposer au fil des années. Le Pixel 9 Pro XL conjugue ainsi design audacieux et confort d’utilisation.

L’écran du Pixel 9 Pro XL, de 6,8 pouces, est très lumineux, avec une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz. Grâce au LTPO, il peut cependant l’adapter à l’utilisation et aux contenus.

La luminosité va jusqu’à 2 000 nits en HDR et peut même atteindre 3000 nits. On est encore un cran au-dessus du Pixel 9. Dès lors, pas le moindre souci pour voir le contenu de son écran en plein soleil et un écran OLED aux couleurs éclatantes.

On promet le Pixel 9 Pro XL comme bourré d’IA. Et c’est bien le cas. Mais, malheureusement, la plupart des fonctionnalités réellement novatrices et annoncées lors de la conférence Made by Google de cet été ne sont pas encore toutes disponibles. Pas de Gemini Live en français le Concurrent direct de ChatGPT. Il a récemment commencé à être déployé gratuitement en anglais.

Même situation pour les applications Pixel Studio et Screenshots dont Google avait longuement vanté les mérites.

Toujours à propos de Gemini, Google propose d’accéder gratuitement (mais durant un an seulement) à la version Advanced du robot conversationnel capable de rédiger des textes ou de créer des photos. Ensuite, il faudra débourser 21,99 euros chaque mois.

Par contre, sans surprise, les fonctions d’IA continuent à se développer et à être particulièrement avancées dans les modes photo et vidéo. La gomme magique, qui permet d’éliminer un élément d’une photo pour se concentrer sur le sujet, est toujours aussi magique. Et la Retouche magique l’est plus encore, permettant d’éditer sa photo et de complètement en modifier le visuel à partir d’une phrase.

Sans compter la fonctionnalité “M’ajouter”, qui permet d’ajouter une personne sur une photo de groupe grâce à l’intelligence artificielle. Elle fusionne en fait deux clichés pour avoir tout le monde sur une seule photo finale.

Évidemment, la fonctionnalité Entourer pour chercher (Circle to search) est présente, et est même devenue un grand classique sur les smartphones haut de gamme ces derniers mois.

Via Call notes, l’IA résumera le contenu d’un appel dès la fin de celui-ci, évitant une prise de notes parfois fastidieuse ou peu pratique durant un appel.

Parmi les petits plus, on peut encore citer un capteur de température, à même de vous indiquer la température d’un glaçon ou du plat qui se trouve dans votre assiette.

Google propose un stockage de base de 128 Go, ce qui est peu pour un smartphone aussi haut de gamme. Cela s’accompagne en revanche de sept ans de mises à jour de l’OS, de mises à jour de sécurité et de mises à jour Pixel. Le téléphone est doté d’une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP68.

Rendu des caméras

(voir photos prise en main, avec photos classiques et zooms + photos prises dans conditions sombres et noires)

Tout comme le Pixel 9, le 9 Pro XL s’appuie également sur le processeur Tensor G4, qui assure donc un traitement numérique accéléré. La remarque est donc la même concernant les clichés capturés avec l’objectif grand-angle qui sont remarquables, conservant la signature Pixel de photos fortement contrastées. L’objectif principal fait parfaitement l’affaire.

Le bloc arrière est composé de trois caméras: un grand angle de 50MP, un ultra grand angle de 48 MP (avec zoom jusqu’à 5X sans perte) et un téléobjectif de 48 MP. Le mode macro est là aussi automatique sur l’ultra grand-angle, avec une optique qui bascule tout seul et fait la mise au point sur l’objet à photographier.

S’ajoute à cela un téléobjectif qui fait des merveilles, permettant un zoom de qualité à distance, et une fonctionnalité de zoom amélioré dans l’app Google Photos qui va, de manière assez bluffante, … améliorer la qualité et la netteté du zoom.

On peut aussi rappeler l’existence de la fonctionnalité “M’ajouter”, assez chouette pour faire des photos de groupe incluant tout le monde, y compris le photographe.

Le mode Vision de nuit permet aussi d’avoir un très bon rendu malgré de mauvaises conditions de luminosité. Grâce à cette fonctionnalité, les photos prises de nuit ou dans des environnements peu éclairés restent nettes et détaillées, capturant fidèlement chaque nuance. La fonction de panorama en mouvement est elle aussi de la partie, comme sur tous les autres appareils de la gamme Pixel 9, permettant de capturer des scènes dynamiques en un seul cliché fluide et immersif. Ces options font du Pixel 9 Pro XL un excellent choix pour les amateurs de photographie, en toute situation, de jour comme de nuit.

Le Pixel 9 Pro XL est donc LE photophone par excellence.

Batterie

Google promet plus de 24 heures d’autonomie, avec une batterie dont la capacité a été très très légèrement augmentée, pour passer de 5.050 mAh à 5.060 mAh. Tenir 24h avec une recharge ne pose donc aucun souci, sauf à passer son temps à jouer à des jeux nécessitant beaucoup d’énergie ou à transformer son téléphone en point d’accès à internet. Le géant technologique promet même jusqu’à 100 heures d’autonomie avec son ultra économiseur de batterie.

La recharge rapide (37W seulement, contre 27W pour le Pixel 9) est fort heureusement présente, avec jusqu’à 70% de charge en environ 30 minutes. Mais pour cela, il faudra investir dans un chargeur Google 45 W…vendu séparément. 45W, là où la concurrence chinoise peut atteindre les 100W. Il est aussi possible de recharger son téléphone sans fil.

Design

Le Google Pixel 9 Pro XL propose un écran aux bords plats, et donc pas incurvé, et aux coins arrondis, avec un cerclage en aluminium et un verre de protection Gorilla Glass Victus 2. Sa face arrière en verre est mate et douce au toucher avec cadre en métal à la finition polie. Autant d’éléments qui font inévitablement penser à un iPhone.

Là où le smartphone se distingue particulièrement, c’est avec son bloc caméra au design complètement revu et au rendu parfait. Tout comme pour le Pixel 9, il s’étire sur toute la largeur du téléphone et intègre donc trois objectifs, un microphone, le fameux capteur de température et le flash LED. A nouveau, la stabilité est parfaite.

Les prix varient en fonction du stockage: 1199 euros pour 128 Go, 1299 euros pour 256 Go et 1429 euros pour 512 Go.

Conclusion.

Le Pixel 9 Pro XL est un smartphone dans la continuité de ses prédécesseurs.

Il excelle dans certains domaines. Pour la photographie, Google continue de faire du Pixel une référence en matière de photo, avec des clichés toujours plus détaillés et naturels. L’IA est omniprésente, dans de nombreuses fonctionnalités. En termes de design, le look est plus premium et moderne. L’autonomie s’est quelque peu améliorée par rapport aux générations précédentes et Google assure un suivi logiciel exemplaire avec 7 ans de mises à jour.

Plusieurs points d’ombre viennent cependant ternir légèrement le tableau, avec un processeur qui, bien que performant, ne permet pas de tirer le meilleur parti des jeux les plus exigeants. Le prix est en légère hausse (+ 100 euros par rapport au Pixel 8 Pro), pour une boite ne proposant pas de chargeur. Il faut donc investir pour profiter de la charge rapide. Enfin, il faudra sans doute attendre encore quelques temps avant de profiter des nombreuses fonctionnalités IA, encore indisponibles pour certaines.

Points Positifs Points Négatifs + Photographie exceptionnelle – Prix élevé + Design premium – Chargeur (rapide) non fourni + Autonomie améliorée – Charge trop lente + Logiciel optimisé

Evaluation.

Configuration : 19.5/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 17/20 Note finale : 18.5/20

