Fidelio FS1, l’enceinte sans fil en mode Ambilight.

Avec ses nouvelles Enceintes sans fil Fidelio FS1, la marque Philips propose des Produits sans fil dédiés à votre salon et qui viendront compléter votre téléviseur Philips Ambilight. Des enceintes sans fil dotées de Wi-Fi et qui vont créer une atmosphère lumineuse.

TP-Vision a repris depuis quelque temps le segment audio-vidéo de la marque européenne. Et si la marque continue à développer des téléviseurs de qualité et son système Ambilight pour ses téléviseurs, la marque nous dévoile cette fois des Appareils sans fil d’un autre genre pour votre salon. De fait, la marque s’engouffre dans le multiroom audio sans fil, mais pousse le concept encore plus loin.

Fidelio FS1, le multiroom qui associe son et lumière.

Avec le Fidelio FS1, la marque propose un nouveau Home Cinéma sans fil d’une puissance de 120 Watt maximum. Il s’agit en fait d’une enceinte audio sans fil qui intègre à la fois la technologie Wi-Fi et la technologie DTS Play-Fi. De la sorte vous pouvez synchroniser plusieurs enceintes FS1 pour vous créer votre propre système multiroom. Seule obligation pour le positionnement de vos enceintes Fidelio FS1 avoir une alimentation électrique à proximité.

Pour ce qui est de la partie audio, l’enceinte se compose de 3 voies intégrant un médium, un tweeter et haut-parleur pour les grave. Le tout avec des membranes passives.

Systèmes sans fil ultra complet pour les Fidelio FS1.

Effectivement, afin de mettre tous les atouts de son coté, Philips a équipé son enceinte de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et gère aussi bien le 2,4 GHz que le 5 GHz. L’enceinte est également compatible avec le Bluetooth 5.0 et les protocoles A2DP, AVRCP, SBC et gère la fonction multipoint qui offre la possibilité de connecter plusieurs appareils à l’enceinte.

En outre, l’enceinte est compatible avec la technologie DTS Play-Fi mais aussi Chromecast, Spotify Connect, Apple AirPlay 2, OK Google et Alexa. Le tout étant gérable depuis une application dédiée sur smartphone ou tablette.

Ambilight pour plus d’ambiance.

L’autre particularité de cette enceinte vient en effet de son système Ambilight intégré. Ainsi, il vous sera possible d’étendre l’atmosphère de votre film ou votre série dans tout le salon. En effet, associé à un téléviseur Philips Ambilight, les enceintes reproduiront elles aussi cette ambiance propre à Ambilight avec des effets lumineux.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte Philips Fidelio FS1 est d’ores et déjà disponible aux alentours des 350€.