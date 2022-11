Le Thermostat Connecté Tado change de couleur !

Le Thermostat Connecté Tado fait peau neuve et se décline désormais dans un noir mat pour offrir une nouvelle intégration dans un intérieur de maison plus design ou plus déco.

En cette période de crise énergétique et d’une inflation galopante des prix de l’énergie, il devient important de réduire sa consommation de chauffage, notre gouvernement et ses élus nous le rappellent d’ailleurs avec des suggestions « à la c.. » avouons-le. Toutefois un thermostat intelligent peut tout de même être efficace.

Voilà déjà plusieurs années que nous vous avons fait découvrir la marque Tado qui propose ses solutions domotiques, dont notamment son Thermostat Connecté. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion il y a 4 ans de tester pour vous ce Thermostat Connecté. Cette fois la marque joue la carte de la déco.

Le Thermostat Connecté Tado en version V3+ Black Edition.

Alors, oui, on ne parle pas vraiment ici d’une innovation, mais sans doute d’un lifting du produit. De fait, ce nouveau venu reprend en tout point les mêmes caractéristiques que le modèle que proposait la marque jusqu’ici en version V3+.

Cette nouvelle version est en effet proposée dans un boitier noir mat pour offrir une nouvelle dimension décorative au sein de votre maison ou votre appartement et casse ainsi les codes. En effet, nous avons généralement l’habitude de voir les thermostats connectés en blanc standard.

Fonctionnalités, connectivité…

Pour ce qui est de la partie connectée et fonctionnalité, on se contentera alors de vous rappeler que le thermostat offre la possibilité d’être connecté et d’être directement piloté depuis votre smartphone. Au travers de l’application, il vous sera possible de générer des périodes de mise en route, de fixer la température intérieure que vous souhaitez. Il sera possible de régler le thermostat selon différents modes comme le mode manuel, le mode horaire ou encore le mode position.

Ce dernier mode consiste à configurer votre chauffage sur base de votre position! De fait, pas besoin de chauffer la maison si vous ne vous trouvez pas à la maison.

Prix et Disponibilité.

Tado propose son Thermostat Connecté Tado Black Edition avec différent kit de démarrage : Kit de Démarrage – Thermostat Intelligent filaire V3+ Black Edition, Kit de Démarrage – Thermostat Intelligent sans fil V3+ Black Edition ou seul et ce à partir de 219€.