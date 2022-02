Test : Philips Fidelio B97

Philips par l’intermédiaire de sa gamme Fidelio nous livre ici sa barre de son haut de gamme, la Fidelio B97.

C’est l’occasion de voir si les barres de son atteignent enfin le rendu de vrai système Homecinéma.

Préambule.

Philips, grande marque dans l’audiovisuel (mais aussi la santé), rachetée (la partie TV) depuis peu par TPV (société chinoise), toujours désireuse de proposer des produits innovants et de grande qualité, s’attaque ici à un domaine en vogue depuis un moment, les barres de son et surtout haut de gamme.

C’est le moment de voir si le savoir faire de la marque est à la hauteur de nos attentes et surtout de savoir si ce segment est enfin à la pointe.

Voyons cela ensemble.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Enceintes 4 à large bande (G+D) Nombre de canaux audio : 7.1.2 Haut-parleurs, voie centrale : 2 à large bande (G+D) Haut-parleurs, voie avant : 2 tweeters (G+D) Haut-parleurs, voies de hauteur 2 à large bande (G+D) Haut-parleurs, voies latérales 2 tweeters (G+D) Haut-parleurs arrière amovibles 2 à large bande (G+D) 2 tweeters (G+D) Type de caisson de basses Actif Caisson de basses sans fil Haut-parleur du caisson de basses 20 cm Boîtier du caisson de basses externe Bass Reflex

Connectivité Bluetooth® Récepteur Connexions sans fil Bluetooth® 4.2 2 entrées HDMI Oui 1 sortie HDMI (eARC/ARC) Oui EasyLink (HDMI-CEC) Oui Protection du contenu HDMI HDCP 1.4/2.3 1 entrée optique Oui Entrée AUX 3,5 mm DTS Play-Fi multiroom Oui Spotify Connect Oui Chromecast intégré Oui Fonctionne avec OK Google Oui Fonctionne avec Alexa Oui Compatible avec Apple AirPlay 2 Oui

Son Système audio Dolby Atmos DTS:X IMAX Enhanced Amélioration du son Film Musique Voix Sport Custom Puissance de sortie du système d’enceintes 888 W MAX / 450 W RMS (1 % THD)

Vidéo Vidéo – améliorations Transfert de vidéo 4K Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG

Formats audio pris en charge HDMI IN1/IN2 Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Digital EX DTS DTS 96/24 DTS Digital Surround (5.1 canaux) DTS:X DTS-ES DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio HDMI ARC/eARC Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital EX Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS 96/24 DTS Digital Surround (5.1 canaux) DTS:X DTS-ES DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio Optique Dolby Digital Dolby Digital Plus LPCM 2ch Bluetooth® SBC Play-Fi AIFF FLAC MP3 WAV MPEG4 AAC MPEG4 M4A

Design Couleur Noir Fixation murale possible Oui

Pratique Mode nuit Non

Alimentation Veille automatique Oui Alimentation de l’unité principale 100-240 V CA, 50/60 Hz Consommation en veille de l’unité principale < 0,5 W Alimentation du caisson de basse 220-240 V CA, 50/60 Hz Consommation en veille du caisson de basse < 0,5 W



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Télécommande (avec pile)

Cordon d’alimentation

Guide de démarrage rapide

Livret de garantie internationale

Barre de son

Fixations murales