Le OnePlus 11 5G à 829 € pour la version 8GB/128GB et 899 € pour la version 16GB/256GB.

Ca y est, le nouveau OnePlus 11 5G est désormais disponible après son annonce il y a une dizaine de jours. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de le tester et de publier son test le jour de sa sortie.

OnePlus est une marque asiatique qui grimpe en force depuis des années. Pour rappel, la marque proposait au départ, une version allégée du système d’exploitation Android qui pouvait être installée sur tous les smartphone et ce afin d’avoir un smartphone plus rapide et moins gourmand en énergie. Ensuite la marque a décidé de proposer un smartphone qui devait être un « Flagship Killer ». Ainsi était né le OnePlus One.

OnePlus 11 5G, le dernier né de la marque.

Depuis, la marque a fait du chemin et a su glisser son smartphone haut de gamme en concurrence avec les autres marques comme les Samsung Galaxy Sxx, Oppo, iPhone, Xiaomi et autres haut de gamme du marché.

Petit rappel sur les caractéristiques de ce dernier venu. Alors, le téléphone embarque un processeur Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 gravé en 4nm. Il est accompagné d’un processeur GPU Adreno 740. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, plusieurs options sont possibles allant du 8 Go de mémoire vive à 16 Go et de 128 Go de stockage à 512 Go de stockage.

Pour la taille d’écran, OnePlus a opté pour une dalle Corning Gorilla Glass Victus de 6.7 pouces affichant une résolution native de 1440 x 3216 pixels. Le tout en Fluid AMOLED capable de supporter le HDR10+.

Le téléphone est accompagné d’un triple capteur photo intégrant des capteurs de 50MP, 32MP et 48MP à l’arrière et pour les accros du selfie, on trouve un capteur avant de 16MP.

Connectivité sans fil, il a tout ce qu’il faut.

En effet, ce téléphone embarque les dernières technologies sans fil comme la 5G, le Wi-Fi 7 (pas encore commercialisé) mais aussi du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 avec une compatibilité AD2P ainsi que du NFC. Seule la technologie qi qui permet de recharger son smartphone via induction est absente.

Pour les plus curieux, on vous invite à relire notre test de ce smartphone paru il y a peu.

Prix et Disponibilité.

REM : Les utilisateurs du OnePlus 11 bénéficient de six mois d’abonnement GRATUIT à 100 Go de stockage en ligne avec Google One. Cette offre est valable jusqu’au 1er août 2024. N’oubliez pas de consulter OnePlus.com pour plus d’informations.