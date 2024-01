EnGenius ECW536, un nouveau point d’accès Wi-Fi 7.

Avec son point d’accès EnGenius ECW536, EnGenius vient d’annoncer la sortie de son tout nouveau point d’accès Wi-Fi pour entreprise intégrant du Wi-Fi 7.

EnGenius Technologies est un fabricant mondial leader dans les communications sans fil et vocales innovantes. La marque propose du matériel généralement orienté pour le segment des professionnels. Cette fois, la marque suit la technologie et propose du Wi-Fi 7.

EnGenius ECW536, un point d’accès avec des débits impressionnants.

La marque EnGenius propose cette fois, un nouveau point d’accès pour les professionnels intégrant du Wi-Fi 7. Un point d’accès intégrant une configuration MU-MIMO 4x4x4, OFDMA et deux ports 10 GbE PoE++. De par cette combinaison, EnGenius annonce que son point d’accès EnGenius ECW536 est en mesure de proposer des débits allant jusqu’à 11600 Mbps (ou si vous préférez du 11.6 Gbps) en 6GHz, 5800 Mbps (5 GHz) et 1440 Mbps (2.4 GHz).

Au cœur de ses points d’accès, la marque a opté pour des puces propulsées par la plateforme Qualcomm® Networking Pro 1220 Wi-Fi 7. Bien sûr, le point d’accès propose une compatibilité ascendante avec les générations précédentes de Wi-Fi. De sorte que les clients possédant des appareils Wi-Fi 6e, tels que l’iPhone 15 PRO, ou le Samsung Galaxy S23 PRO bénéficieront de la nouvelle bande 6GHz.

Gestion et Déploiement Simplifiés

Les points d’accès ECW536 peuvent être gérés sans effort via la plateforme centralisée EnGenius Cloud, simplifiant la provision, la configuration et les mises à jour du firmware, tout en s’intégrant parfaitement dans les infrastructures de réseau existantes.

Sécurité Renforcée

Priorisant la sécurité des réseaux, le ECW536 offre des protocoles de cryptage de niveau entreprise et des fonctionnalités de sécurité complètes pour protéger les données sensibles et prévenir les accès non autorisés.

Parmi les autres fonctions, on notera les Outils de diagnostic du point d’accès pour la surveillance et le dépannage à distance en temps réel au travers du Cloud EnGenius.

Prix et Disponibilité.

Le point d’accès EnGenius ECW536 est commercialisé au prix de $1,199.