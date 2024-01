Xiaomi présente sa toute nouvelle gamme Redmi Note 13.

Avec sa nouvelle gamme Redmi Note 13, le géant chinois Xiaomi ne nous présente pas 3 nouveaux produits, mais 5 ! Les cinq nouveaux venus sont : Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G et Redmi Note 13.

Xiaomi a su ces dernières années se trouver une place sur le marché du smartphone et se faire connaitre du grand public dans le segment du téléphone. Pour rappel, la marque chinoise était au départ surtout connue chez nous pour ses produits tech à bas prix comme les caméras Wi-Fi et autres objets connectés. Cette fois la marque revient sur le devant de la scène Tech avec un nouveau smartphone.

Gamme Redmi Note 13, 5 smartphones sinon rien !

Le constructeur chinois a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones avec pas moins de cinq appareils qui se classent selon leur prix et leur spécificité entre l’entrée de gamme à moins de 200€ au milieu de gamme à 499€.

Ces cinq nouveaux venus ont pour nom : Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G et Redmi Note 13.

De la photo toujours de la photo.

Bien sûr vous vous en doutez, les Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro sont les haut de gamme de cette nouvelle série. Ils embarquent un appareil photo triple capteur à l’arrière ultra-haute résolution de 200 Mpx avec stabilisation optique de l’image (OIS). Ils proposent également un zoom x2/x4 qui permet de réaliser des gros plans détaillés à distance.

La marque nous fait savoir :

« Ces systèmes d’appareil photo avancés s’appuient sur un grand capteur de 1/1,4″ et un traitement d’image amélioré, garantissant une qualité d’image sans pareil, même dans des conditions complexes et de faibles luminosités. La combinaison de ce capteur, d’une très grande ouverture f/1,65 et des Tetra2pixels (technologie avancée de regroupement des pixels) permet d’obtenir des images claires et lumineuses, tandis que l’objectif 7P avec dépôt de couches atomiques (ALD) réduit les reflets et les images fantômes. »

Les deux autres capteurs proposent une caméra ultra-large de 8MP et une caméra macro de 2MP. Pour les selfie, l’utilisateur pourra s’appuyer sur une caméra selfie de 16MP. Tous ces appareils sont pris en charge par Xiaomi Imaging Engine.

Un écran qui change selon le modèle.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G et le Redmi Note 13 Pro 5G sont équipé d’un écran AMOLED de 1,5K et une luminosité maximale de 1800 nits. Le Redmi Note 13 Pro, le Redmi Note 13 5G et le Redmi Note 13 sont dotés d’un écran AMOLED FHD+. Les appareils de la série Redmi Note 13 sont certifiés TÜV Rheinland faible lumière bleue, sans scintillement.

Processeurs et batterie.

le Redmi Note 13 Pro+ 5G, est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra,5 d’une batterie de 5 000 mAh et d’un système HyperCharge de 120 W à la pointe de l’industrie, qui recharge le Redmi Note à 100 % en seulement 19 minutes.

Le Redmi Note 13 Pro 5G, est équipé d’une batterie de 5 100 mAh, le processeur quant à lui est un Snapdragon® 7s Gen 2. Le Redmi Note 13 Pro est équipé d’un jeu de puces MediaTek Helio G99-Ultra et d’une batterie de 5 000 mAh. Tous deux sont munis d’un système charge turbo de 67 W, mettant 45 minutes à se recharger à 100 %.

Prix et Disponibilité.