Xiaomi limite la crise grâce à son marché indien !

Bonne nouvelle pour la marque chinoise Xiaomi, les résultats du premier trimestre 2020 ont su accuser le coup de la pandémie. Notamment, grâce à sa forte présence sur le marché indien. Ainsi, Xiaomi limite la crise grâce à sa présence sur le marché indien !

Bonne nouvelle pour Xiaomi qui accuse moins le coup en termes de chute des ventes pour ce premier trimestre par rapport au premier trimestre 2019. Le constructeur chinois fait donc mieux que ses concurrents directs comme Apple, Samsung et Huawei.

Xiaomi ne cesse de prendre des parts de marché sur le marché occidental. Toutefois, sachez que le constructeur est déjà bien implanté en Asie. En effet, si le constructeur chinois a plutôt bonne réputation et est en bonne position sur le marché chinois, il l’est aussi dans d’autres pays émergents important comme l’Inde.

Le marché indien la poule aux œufs d’or pour Xiaomi ?

On pourrait en effet le croire aux vues des résultats obtenus pour ce premier trimestre par le constructeur de téléphone chinois. En effet, alors que tous ses concurrents doivent faire face à une baisse des ventes, Xiaomi limite la crise et s’en sort bien avec ce que certains analystes pourraient appeler un « statu quo ».

Des chiffres qui sont équivalents à ceux de l’année passée pour le constructeur chinois. Selon certains analystes, cela est surtout lié au fait que Xiaomi a une forte position sur le marché indien qui représente lui aussi en terme de volume, un acteur majeur pour les vendeurs de smartphones.

Par ailleurs, la crise du coronavirus n’a pas eu le même impact sur le marché indien et ne s’est pas déclarée aussi vite que dans d’autres pays. Dès lors, alors que les autres pays imposaient le confinement et l’arrêt d’activité, l’Inde continuait encore et toujours à tourner à son rythme normal.

Et c’est cette activité associée à un marché dominant qui a permis à Xiaomi de conserver un bon rendement dans la vente de ses smartphones.

Xiaomi limite la crise, mais quid pour le second trimestre ?

Cependant, l’évolution du covid-19 est désormais présente aussi en Inde. Il faudra donc voir si le pays doit désormais lui aussi faire face à une période de récession. Ce qui pourrait impacter cette fois Xiaomi pour le second trimestre.