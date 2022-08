Reolink Video Doorbell, pour voir qui sonne à votre porte.

La marque Reolink lève le voile sur sa Reolink Video Doorbell, une nouvelle sonnette connectée qui permet de répondre quand on sonne à votre porte, même si vous n’êtes pas chez vous.

Reolink, société qui propose des caméras Wi-Fi et sans fil pour le grand public et qui a fait de la sécurité de maison sa spécialité annonce l’arrivée d’un produit qui entre au final toujours dans le même secteur avec cette sonnette connectée. Une sonnette connectée qui permet à son propriétaire de répondre quand on sonne à la porte, même s’il n’est pas chez lui. Il est vrai que depuis quelque temps le segment des sonnettes connectées séduit de plus en plus le grand public et de plus en plus d’entreprises se sont engouffrées dans ce secteur.

Reolink Video Doorbell, sans fil via Wi-Fi ou PoE !

Avec cette nouvelle sonnette connectée, la marque nous propose un nouveau produit connecté dédié à la domotique. Cette sonnette vidéo est dotée d’une caméra qui propose un grand angle de vision qui couvre une zone de surveillance de 140° horizontalement, 98° verticalement pour une diagonale de 190°. Une caméra qui propose de la vidéo HD 2K+ (5MP) en couleur.

Par ailleurs, la sonnette connectée Reolink Video Doorbell est équipée d’un système de détection de mouvement qui vous alertera sur votre smartphone ou votre tablette lorsque quelqu’un ou quelque chose se présente devant elle. Par ailleurs, la marque précise que son système de permet de faire la différence entre un objet qui vole devant votre porte ou un chat et une personne qui sonne à votre porte ou qui vient faire du repérage.

Pour ce qui est de la connectivité, Reolink propose pour sa Reolink Video Doorbell une double possibilité. LA première c’est de connecter la sonnette via un câble Réseau au travers d’un port PoE ce qui permettra dans la foulée d’alimenter la sonnette en courant. L’autre option, celle –là même qui fait que l’on parle de ce produit, le Wi-Fi. De fait la sonnette gère une solution Wi-Fi double bande 2.4GHz et 5 GHz. Par ailleurs, l’application dédiée pour la sonnette permettra aussi d’accéder aux éventuelles autres caméras de la marque que vous auriez d’installer chez vous. En outre, la marque annonce une compatibilité avec l’assistant Google.

Prix et Disponibilité.

La sonnette connectée Reolink Video Doorbell est proposée au prix de 115.99 €.