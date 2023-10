Xiaomi Smart Band 8, la nouvelle ère des wearables pour les sportifs vus par Xiaomi.

Après sa montre connectée, la marque chinoise Xiaomi a présenté également Le Xiaomi Smart Band 8, le dernier né de la gamme de bracelets de fitness de Xiaomi. Un bracelet connecté pour les sportifs de plus de 150 disciplines.

Xiaomi n’a pas manqué de présenter toutes ses nouveautés cette semaine lors de sa conférence de presse. L’occasion pour la marque d’à nouveau faire parler d’elle dans le monde du High-tech. Et cette fois c’est à nouveau dans le segment des Objets connectés et plus particulièrement des « wearables » que la marque se démarque.

La gamme du constructeur s’agrandit : Le Smart Band 8 en détails

La mise à jour de Xiaomi sur le marché des bracelets connectés se manifeste avec le Smart Band 8. Ce dernier, doté de plus de 150 modes sportifs, offre une diversité d’options pour les amateurs de fitness. En particulier pour les coureurs, avec son mode “Capsule”, le bracelet peut être fixé à une boucle de chaussure, fournissant ainsi des données précises sur la performance en course.

Santé et bien-être : La marque enrichit sa gamme

En mettant l’accent sur le suivi de la santé, le Smart Band 8 intègre des fonctions de surveillance de la SpO2 et de la fréquence cardiaque en continu. En outre, il propose une surveillance du sommeil, de la pression artérielle et même une prédiction du cycle menstruel féminin, assurant ainsi un suivi holistique de la santé de ses utilisateurs.

Une expérience utilisateur optimisée

Avec la dernière puce Apollo 4 Blue Lite, le Smart Band 8 garantit une utilisation fluide. Il présente également une batterie améliorée de 190mAh offrant jusqu’à 16 jours d’utilisation. Sans oublier la nouvelle fonction de charge rapide, réduisant le temps de charge à seulement une heure. La marque développe son assortiment avec des fonctionnalités axées sur l’expérience utilisateur.

Design et personnalisation : L’élégance au poignet

La conception du Smart Band 8 allie technologie et esthétique. Il arbore un écran AMOLED haute résolution de 1,62 pouce, un revêtement en verre CORNING GG3 et un cadre métallique NCVM. Disponible en Gold et Graphite Black, le bracelet offre également plus de 200 cadrans, permettant aux utilisateurs d’ajuster leur appareil à leur style.

Prix et Disponibilité.

Pour conclure, le Xiaomi Smart Band 8, dernier ajout à la gamme de bracelets connectés de Xiaomi, est d’ores et déjà commercialisé. Son prix de vente est de 49.99€.