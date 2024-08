Made by Google 2024 : Le Keynote de Google en Direct dès ce Soir à 19h sur YouTube

Le très attendu événement “Made by Google 2024” sera diffusé en direct ce soir à 19h sur YouTube. Google, connu pour ses innovations, dévoilera ses dernières nouveautés lors de cette présentation.

Google, géant technologique mondial, continue d’innover et d’enrichir son écosystème de produits. Cette année encore, la marque diversifie ses collections avec de nouvelles références attendues dans divers segments.

Ce que Réserve le Made by Google 2024

Ce Keynote “Made by Google 2024” promet d’élargir l’offre de produits du constructeur en dévoilant des innovations technologiques majeures. Google pourrait introduire de nouvelles versions de ses produits phares comme le Pixel 9, 9 Pro, 9 Fold et divers appareils connectés. Ce rendez-vous annuel est souvent l’occasion pour la marque d’étoffer son catalogue avec des ajouts dans ses gammes déjà existantes.

L’événement sera également une plateforme pour Google d’annoncer des avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, Google IA, qui est au cœur de nombreuses initiatives récentes de l’entreprise. Le public attend également des annonces concernant des améliorations logicielles et des fonctionnalités innovantes qui viendraient compléter l’éventail de produits déjà impressionnant de Google.

Une Offre de Produits en Pleine Expansion

La gamme de Google ne cesse de croître, et cette édition 2024 du Made by Google pourrait voir l’introduction de nouveaux modèles dans les séries Pixel ainsi que dans d’autres catégories comme la domotique et les services cloud. Les rumeurs parlent de la possibilité de voir de nouvelles itérations des produits Nest et peut-être même une expansion du Google Assistant. Avec une telle diversité, Google continue de renforcer son positionnement sur le marché des technologies grand public.

Google Pixel Buds Pro 2.

Avec toutes les rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines, on devrait en effet découvrir également les tout nouveaux écouteurs de Google, les Google Pixel Buds Pro 2.

La stratégie de Google semble orientée vers une plus grande intégration de ses appareils au sein de son écosystème, avec une interopérabilité accrue entre ses différents produits. Cette approche non seulement élargit l’offre de produits mais aussi améliore l’expérience utilisateur, faisant des dispositifs Google des éléments essentiels dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Prix et Disponibilités

Les détails concernant la disponibilité des nouveaux produits devraient être dévoilés durant le Keynote. Bien que les prix ne soient pas encore annoncés, il est probable que Google adoptera une stratégie tarifaire compétitive pour ces nouvelles références, visant à capturer une plus large part du marché.

Récapitulatif Technique

Pixel Series : Nouvelles versions attendues avec des améliorations en termes de performance et de fonctionnalités AI.

: Nouvelles versions attendues avec des améliorations en termes de performance et de fonctionnalités AI. Nest : Possibilité d’introduire de nouveaux produits dans la gamme domotique.

: Possibilité d’introduire de nouveaux produits dans la gamme domotique. Google Assistant : Nouvelles fonctionnalités potentielles pour une meilleure intégration.

: Nouvelles fonctionnalités potentielles pour une meilleure intégration. Interopérabilité : Accent sur une meilleure intégration entre les produits Google.

: Accent sur une meilleure intégration entre les produits Google. Intelligence Artificielle : Présentation des dernières avancées.

