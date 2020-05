Nect MODEM, une connexion LTE/4G/Wifi qui colle à votre PC portable.

L’entreprise Nect WORLD nous propose une solution qui nous permettra de rester connecter ou que l’on soit et qui offre une connexion capable d’atteindre 150 Mbps. Et ce en se connectant aux réseaux mobiles 4G/LTE sans aucun abonnement.

Nous vivons dans une ère ou nous sommes voir nous devons toujours être connecté. Si on trouve de plus en plus de bornes Wi-Fi lorsqu’on voyage, celle-ci n’offre pas toujours la sécurité qu’il faut et le débit qu’il faut.

Alors oui, on peut toujours partager la connexion 4G de son smartphone. Mais, si votre abonnement ne propose pas beaucoup de Go de transfert, vive la facture de téléphone. Sinon, il y a plusieurs mois, on vous avait proposé un test du myWebspot, WiFi de poche.

Nect MODEM, intégration d’une « carte » eSIM.

Alors l’avantage avec ce nouveau venu proposé par cette entreprise américaine est qu’il n’associe aucun contrat spécifique. Effectivement, la seule contrainte pour l’utilisateur se résumera à choisir parmi plus d’une centaine de fournisseurs d’accès internet. ET cela notamment grâce à l’intégration d’une fonction eSIM.

Dès lors, il vous suffira d’intégrer les bons paramètres de votre carte eSIM pour que le modem routeur portable établisse sa connexion.

La particularité de ce modem LTE/4G/WiFi est qu’il ne nécessite aucune prise de courant. De fait, le Nect MODEM est doté d’une batterie interne qui pourra en outre se recharger via un port USB. La compagnie propose même une solution simple qui consiste via un patch à fixer sur le « capot » de votre ordinateur de venir aimanter le routeur à l’ordinateur. Par ailleurs, le modem pourra puiser son énergie depuis le port USB de votre ordinateur portable.

Connexion 4G, mais également Wi-Fi 802.11ac.

Afin de profiter pleinement du débit la connexion 4G, la société a intégré une puce WiFi compatible 802.11a/b/g/n/ac. De quoi supporter jusqu’à 10 machines connectées simultanément. Le tout tient dans un carré de 7cm sur 7cm et d’une épaisseur de 9.4mm. Le dispositif est proposé actuellement sur le site de fond participatif IndieGogo à seulement 80€.

Le Nect MODEM sera livré aux premiers « investisseurs » pour le mois prochain. En effet, s’il reste encore 24 jours pour l’acheter, sachez que le produit a déjà atteint 137% de son financement.