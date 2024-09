HoverAir X1 Pro : Le Nouveau Drone Caméra 8K

L’HoverAir X1 Pro, une nouvelle caméra d’action volante, fait son entrée sur le marché, proposant une nouvelle option pour la prise de vue aérienne en haute définition.

La société HoverAir, connue pour ses innovations dans le domaine des drones et des caméras d’action, élargit son offre de produits avec ce nouveau modèle, destiné à enrichir le choix des utilisateurs à la recherche de solutions pour la photographie et la vidéographie aérienne.

Présentation de l’HoverAir X1 Pro : Drone et caméra combinés

L’HoverAir X1 Pro est le dernier modèle de caméra volante proposé par HoverAir. Ce drone caméra est conçu pour capturer des vidéos en 8K, ce qui en fait un outil adapté aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs. Grâce à sa combinaison de légèreté, de portabilité et de performance, l’appareil vise à offrir des prises de vue stables et de haute qualité, tout en étant facile à utiliser.

Spécifications techniques de l’HoverAir X1 Pro

L’HoverAir X1 Pro dispose d’une caméra capable d’enregistrer en 8K à 30 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde. La caméra est équipée d’un capteur de 1/2,3 pouce et d’un objectif grand-angle de 120 degrés. Un système de stabilisation électronique sur 3 axes est intégré pour minimiser les tremblements et garantir des vidéos fluides. Le drone offre une autonomie de vol de jusqu’à 20 minutes grâce à une batterie de 1900 mAh et peut atteindre une vitesse maximale de 30 km/h, avec une résistance aux vents allant jusqu’à 10 m/s.

Conception et fonctionnalités de l’HoverAir X1 Pro

Le design de l’HoverAir X1 Pro est compact et pliable, pesant environ 350 grammes. Ce drone a été conçu pour être facilement transportable et utilisable dans différentes situations. Il est accompagné d’une application mobile dédiée qui permet aux utilisateurs de contrôler l’appareil, d’effectuer des montages rapides et de partager des vidéos directement sur les réseaux sociaux. Cette application ajoute une dimension de facilité d’utilisation, augmentant ainsi l’attrait du produit pour divers profils d’utilisateurs.

Détails sur la disponibilité et le prix de l’HoverAir X1 Pro

L’HoverAir X1 Pro est actuellement disponible à la vente via la plateforme de financement participatif Indiegogo. Le prix de lancement est de 399 USD, avec des livraisons prévues à partir de décembre 2024. Cette offre de lancement permet aux premiers acheteurs de bénéficier d’un tarif réduit avant la mise sur le marché plus large du produit.

Récapitulatif technique

Résolution vidéo : 8K à 30 fps, 4K à 60 fps

: 8K à 30 fps, 4K à 60 fps Capteur : 1/2,3 pouce

: 1/2,3 pouce Objectif : Grand-angle de 120 degrés

: Grand-angle de 120 degrés Stabilisation : Électronique sur 3 axes

: Électronique sur 3 axes Autonomie de vol : Jusqu’à 20 minutes

: Jusqu’à 20 minutes Vitesse de vol : Jusqu’à 30 km/h

: Jusqu’à 30 km/h Résistance au vent : Jusqu’à 10 m/s

: Jusqu’à 10 m/s Poids : 350 grammes

: 350 grammes Batterie : 1900 mAh

: 1900 mAh Connectivité : Application mobile dédiée

L’HoverAir X1 Pro est positionné comme une nouvelle option pour ceux qui souhaitent filmer des vidéos aériennes de haute qualité avec un équipement léger et portable.

