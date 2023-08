Xiaomi Mix Fold 3, le nouveau concurrent du Galaxy Fold 5.

Avec son fraichement annoncé Xiaomi Mix Fold 3, la marque chinoise vient de jeter un pavé dans la marre à smartphone. L’appareil qui s’annonce novateur et qui promet d’apporter des fonctionnalités captivantes au monde des smartphones pliables fera-t-il de l’ombre au Galaxy Fold 5.

À l’occasion d’un événement qui s’est déroulé à Pékin, le géant chinois de la Tech a annoncé l’arrivée prochaine, pour ne pas dire imminent de son nouveau smartphone pliable.

Introduction au Xiaomi Mix Fold 3

Selon les informations fournies par Xiaomi, ce téléphone pliable est en cours de développement et devrait être lancé le mois prochain. L’une des caractéristiques notables du Mix Fold 3 est l’intégration d’une caméra sous l’écran principal pliable, ce qui permettra de prendre des selfie tout en étant en mode tablette. Une fonction pour le moins intéressante et qui ne manquer pas de séduire certains utilisateurs.

Améliorations attendues : Xiaomi répond aux préoccupations précédentes.

En outre, une particularité intrigante de ce modèle est l’utilisation d’une caméra périscope, qui selon la marque promet une expérience de photographie améliorée grâce à un zoom optique accru. De plus, Xiaomi semble se concentrer sur l’amélioration de l’expérience utilisateur en éliminant les lacunes observées dans les modèles précédents, ce qui pourrait contribuer à une meilleure réception du Mix Fold 3 sur le marché.

A relire : Xiaomi 13T Pro, de nouvelles informations vérifiées. Le Xiaomi 13T Pro fait de nouveau parler de lui avec des nouvelles informations découvertes depuis le site de la FCC. Avec l’arrivée d’informations liées à la validation des technologies de communications…

Le Mix Fold 3 incarne l’engagement continu de Xiaomi envers l’innovation technologique, offrant aux utilisateurs une expérience multitâche améliorée grâce à son design pliable et à ses fonctionnalités avancées. Cette avancée semble être une réponse directe aux attentes croissantes des consommateurs en matière de smartphones plus fonctionnels et polyvalents.

Autre point intéressant, sa taille d’écran qui serait de 8,03 pouces OLED et le support d’une résolution de 2160 x 1916 pixels. En outre, le taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Pour ce qui est du processeur embarqué, on retrouvera le processeur phare du moment ; un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 assisté de 12 ou 16 Go de RAM.

Enfin, en matière de technologies sans fil, on trouvera dès lors le support de la 5G, mais aussi du Wifi 7 et du Bluetooth.

Autre détail intéressant, sa batterie de 4800 mAh qui se chargera via un port USB-C et qui supporte une puissance de charge de 67W. Mais en plus Xiaomi intègre la technologie QI pour une charge sans fil par induction.

Prix et Disponibilité.

Son prix devrait se situer aux alentours des 1400€.