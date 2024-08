Test : Creative Zen Air Pro

Tout le monde se met aux écouteurs sans fil, et les Creative Zen Air Pro ne font pas exception. Avec leur promesse d’un son de qualité et d’une réduction du bruit efficace, ils ont tout pour plaire. Mais est-ce que ça vaut le coup ? On va le découvrir ensemble.



Préambule.

Creative Technology, également connue sous le nom de Creative Labs, est une société singapourienne fondée en 1981, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits audio et vidéo numériques. Elle est reconnue pour ses innovations dans le domaine du son, notamment pour avoir popularisé les cartes son pour PC avec sa gamme Sound Blaster. Bien qu’elle ait connu des hauts et des bas, elle continue d’innover et de proposer des produits de qualité pour les passionnés de son.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Membranes : 10mm dynamic. ANC : Ambient Mode, Hybrid Active Noise Cancelation. Autonomie totale de la batterie : 33 heures. Autonomie de lecture par charge : Jusqu’à 9 heures. Charge : USB C. Poids total : 51.6g. Dimensions du boitier : 64 x 43.9 x 29mm. Microphones: 6. Controles: Contrôle tactile personnalisable via l’application Creative. Assistants vocaux : Siri/Google. Résistance à l’eau : IPX5. Bluetooth: Version 5.3/Bluetooth LE. Codecs audio : SBC/AAC.



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 Creative Zen Air Pro .

. 1 étui de chargement.

1 paire d’embouts en silicone (S), (M) et (L)

1 câble de chargement USB-C.

1 guide de démarrage rapide.

1 certificat de garantie et de conformité Installation / Configuration.

L’emballage s’ouvre sans difficulté, révélant un boîtier de charge compact mais au design plutôt sobre. Après avoir choisi les embouts en silicone qui me convenaient, j’ai ouvert le boîtier pour activer le jumelage automatique. Les Zen Air Pro sont apparus instantanément dans les options Bluetooth de mon smartphone. Une simple pression a suffi pour les connecter. Creative a même inclus une fonction de jumelage rapide rendant le processus encore plus simple.

L’application Creative permet de personnaliser les réglages, comme la gestion de la réduction de bruit active et les commandes tactiles. Elle permet également de mettre à jour le firmware des écouteurs et d’ajuster précisément les fonctionnalités, comme les effets sonores, le contrôle du bruit, la qualité audio et les gestes.