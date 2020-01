CES 2020 : Somfy Connected Doorphone, un nouveau contrôle d’accès d’entrée.

Somfy propose une nouvelle solution connectée dédiée à l’accès des maisons, villas ou de tout autres bâtiments. Et ce, avec son Somfy Connected Doorphone. Il s’agit en effet d’un interphone vidéo connecté.

Pour les maisons, Somfy présente en avant-première Somfy Connected Doorphone, une solution de gestion intelligente des accès par le jardin.

Cette nouvelle solution proposée par Somfy offre la possibilité de répondre à quiconque se présente à votre porte d’entrée ou votre portail. Vous pourrez lui répondre avec votre smartphone que vous soyez à la maison, à l’étranger ou chez l’épicier du coin.

Somfy Connected Doorphone, sésame ouvre-toi !

Non seulement il sera possible d’ouvrir le portail à distance, mais il sera également possible pour la personne présente d’ouvrir le portail. Notamment, grâce à un code qu’il suffira de taper sur le cadran numérique intégré au dispositif.

Une application installée sur un smartphone ou une tablette est en outre associée au boitier. Ainsi, certaines fonctions interagissent avec l’application pour prévenir le propriétaire des lieux. Par exemple, une notification peut être envoyée lorsque le code est utilisé. Et si une Somfy Outdoor Camera a été installée, l’utilisateur pourra suivre le bon déroulement de la livraison directement depuis l’application.

Le boitier Somfy Connected Doorphone ne nécessite qu’une simple alimentation secteur (230V) utilisée pour la motorisation du portail. Par ailleurs, la marque rappelle qu’il est possible de brancher le portier connecté à une installation.