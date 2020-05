Classement des enceintes audio Bluetooth à moins de 50€ pour 2020 !

En cette période de confinement, pouvoir écouter de la musique dans sa chambre prend tout son sens. Et si plutôt que de le faire depuis votre smartphone ou votre casque audio, vous le faisiez depuis une enceinte portable Bluetooth ?

Alors, oui, on a décidé de vous dresser une liste d’enceintes portables qui sont proposées à moins de 100€. Certes, il ne faudra pas s’attendre à avoir des enceintes « de la mort qui tue ». Pas question pour ce prix d’avoir des enceintes qui vont faire vibrer les murs. Mais bon, ce n’est pas vraiment le but non plus en cette période de confinement ou tout le monde est à la maison.

Enceinte Bluetooth Essentiel b Sly Or.

Essentiel b est la marque que commercialise le géant des magasins Boulanger. Le groupe propose une gamme complète de produit dont notamment cette petite enceinte portable ronde. Une enceinte qui à voir les étoiles données par les consommateurs séduit pour son prix. L’enceinte ne propose pas de compatibilité avec les assistants connectés tel que Google Assistant ou Alexa. Cependant, elle semble faire son job correctement.

Enceinte Bluetooth Essentielb Sly Or. Autonomie 10 h, puissance 3 W, équipée de Bluetooth, prise jack 3.5mm … 14,99€

Sony SRS-XB01B Noir Extra Bass.

Avec cette enceinte portable ovale, Sony propose une enceinte d’une taille mini mais qui intègre son rendu sonore EXTRA BASS. L’enceinte propose une autonomie de 6h. En outre, l’enceinte recoit la certification IPX5 qui la rend résistante aux éclaboussures. Elle est en outre équipée d’un cordon inclu pour l’amener partout avec vous.

Sony SRS-XB01B Noir Extra Bass. Dimensions l x h x p : 80 x 56 x 56 cm, Poids Net : 260 grammes, Bluetooth, IPX5… 24,99€

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2.

Le cosntructeur asiatique est connu pour proposer tout type de produit dnas le monde du high-tech. Généralement, les consommateurs qui ont acheté l’un ou l’autre petit appariel de la marque sont rarement déçus. Cette enciente se présente sous la forme d’un petit cylindre blanc avec sur la partie supérieure une colorette argentée.

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2. Puissance : 5 W, Bluetooth, Autonomie : 7 h … 24,99€

JBL Go 2 Champagne.

Le boîtier étanche IPX7 rend la GO 2 parfaite pour égayer vos journées de détente à la plage ou à la piscine, ou pour chanter sous la douche. Diffusez votre musique sans fil pendant 5 heures grâce à la connexion Bluetooth en bénéficiant de la qualité audio JBL et d’un son puissant pour sa taille. N’ayez plus peur de l’eau ! L’étanchéité IPX7 vous permet d’emmener la GO 2 avec vous à la piscine

JBL Go 2 Champagne. Le boîtier étanche IPX7 rend la GO 2 parfaite pour égayer vos journées de détente à la plage ou à la piscine… 34,99€

Oglo# Loops Mini noir.

Il fallait une enceinte résistante et pratique, qu’on pourrait amener partout : alors voici la Loops Mini d’Oglo# PLUS RÉSISTANTE QUE JAMAIS Avec son format compacte et sa résistance à la poussière et aux éclaboussures. Oglo# se devait de trouver une solution pour que votre musique vous accompagne partout. C’est désormais chose faite avec la sangle élastique de fixation. En effet, vous pouvez désormais fixer La Loops Mini où bon vous semble, sur un sac, un vélo, un grillage, elle trouvera sa place partout.

Oglo# Loops Mini noir.

Google Home Mini Charbon.

Vous connaissez déjà l’assistant vocal Google Home ? Voici maintenant sa version Mini, conçue pour se fondre dans le décor de votre pièce. Google Home Mini est une enceinte intelligente connectée qui fonctionne avec l’assistant Google. Il suffit de lancer la commande » OK Google » pour démarrer l’assistant, puis de formuler toutes les requêtes que vous souhaitez – tout en gardant les mains libres !

Google Home Mini Charbon. Google Home Mini est la petite soeur de l’enceinte Bluetooth de Google, la Google Home… 29,99€

Lexon MINO cuivre.

Lexon propose une enciente portable de 70 grammes d’une puissance de 3 watts qui sera à même de fournir un son à 360°. La marque a opté pour un design cuivré. L’enceinte comme ses concurrentes est équipée de Bleutooth pour une association avec un smartphone ou une tablette. Equipée d’un micro, elle pourra également faire office de kit mains libre.