Anker SOLIX Solarbank 2 : La Nouvelle Génération de Centrales Électriques Nomades

Anker SOLIX vient de lancer officiellement la nouvelle série Solarbank 2, une gamme de centrales électriques nomades à la capacité augmentée et dotée d’un micro-onduleur intégré. Et comme la plus part de ces produits, elles sont également gérées depuis votre smartphone via Wi-Fi ou Bluetooth.

Anker SOLIX, élargit son offre de produits connectés dédiés à l’énergie avec la série Solarbank 2. Ces nouvelles centrales intelligentes visent à offrir une gestion énergétique optimale pour les foyers modernes.

La Nouvelle Série Solarbank 2 : Une Révolution Énergétique ?

La série Solarbank 2 marque une étape significative dans le développement des solutions énergétiques nomades. Composée de deux modèles principaux, Solarbank 2 Plus et Solarbank 2 Pro, cette nouvelle gamme offre des capacités énergétiques accrues et une installation simplifiée nous annonce la marque. Par ailleurs, Anker SOLIX diversifie ses collections avec ces solutions plug-and-play, qui ne nécessitent aucune compétence technique particulière et peuvent être installées en moins de deux heures.

A relire : Anker Solix X1, une batterie connectée qui fournit de l’électricité à toute la maison. Avec sa nouvelle solution Anker Solix X1, la marque associe votre système photovoltaïque à l’application Anker et à une batterie pour une génération, un stockage, et une livraison d’énergie intelligents.

Des Caractéristiques Techniques Avancées pour Maximiser l’Énergie Solaire

La Solarbank 2 Pro, fleuron de cette nouvelle série, intègre quatre régulateurs MPPT de 600 watts chacun, permettant une puissance totale de 2 400 watts. Cette technologie permet de brancher quatre modules solaires en parallèle pour une optimisation maximale de l’énergie solaire. Grâce à des batteries additionnelles empilables, les utilisateurs peuvent stocker jusqu’à 9,6 kWh. Les batteries lithium-fer-phosphate utilisées conservent 80 % de leurs performances après plus de 6 000 cycles de charge, garantissant une durée de vie de plus de 15 ans.

En outre, la marque a soigné le design avec de l’aluminium et le fait également qu’elle résiste aux conditions extrêmes et est certifiée IP65, fonctionnant entre -20°C et 55°C.

Un Micro-onduleur Intégré et un Compteur Intelligent pour une Efficacité Maximale

Les modèles Solarbank 2 Plus et Pro sont équipés d’un micro-onduleur intégré, convertissant directement l’énergie solaire en électricité utilisable. de la sorte, elle pourra être utilisée avec des solutions solaires pour par exemple des balcons. Anker SOLIX enrichit sa gamme avec l’introduction d’un compteur intelligent, capable d’ajuster automatiquement la puissance selon la consommation du foyer.

Connectivité et contrôle à distance.

Domotique facile oblige, ce système permet une communication en temps réel via Wi-Fi ou Bluetooth. De quoi avoir accès à votre consommation et votre charge directement depuis votre smartphone ou votre tablette que vous soyez à la maison (via Bluetooth) ou en dehors grâce à une connexion Wi-Fi. Et ce afin d’optimiser l’utilisation de l’électricité produite et pouvant générer des économies significatives sur les factures d’électricité.

Disponibilité et Tarification des Modèles Solarbank 2

Les nouvelles centrales Solarbank 2 sont disponibles depuis le 14 juin 2024 sur le site officiel d’Anker et sur Amazon. Le prix de la Solarbank 2 Pro est de 1 599 €, tandis que le compteur intelligent est proposé à 129 €. Anker SOLIX propose également des kits promotionnels pour ceux souhaitant maximiser leurs économies ou optimiser leur installation solaire.

Récapitulatif Technique