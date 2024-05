Xiaomi : Une Nouvelle Ère de Croissance pour le Géant technologique

Xiaomi affiche une performance remarquable au premier trimestre 2024 avec un bénéfice net ajusté doublé d’une année sur l’autre, atteignant 6,5 milliards de RMB.

Xiaomi Corporation, fondée en 2010, est une entreprise spécialisée dans l’électronique grand public et la fabrication d’objet connecté. Connue pour ses smartphones et ses produits connectés via une plateforme Internet des Objets (IoT), la société a su se diversifier et s’imposer sur le marché mondial.

Xiaomi dévoile ses chiffres pour 2024.

Xiaomi a récemment dévoilé ses résultats non audités pour le premier trimestre 2024, marquant une augmentation significative de ses revenus et bénéfices. Avec une croissance de 27 % en revenus et un bénéfice net ajusté doublé atteignant 6,5 milliards de RMB, Xiaomi se positionne comme un leader incontesté dans le secteur des technologies de consommation.

A relire : Xiaomi présente sa toute nouvelle gamme Redmi Note 13. Avec sa nouvelle gamme Redmi Note 13, le géant chinois Xiaomi ne nous présente pas 3 nouveaux produits, mais 5 ! Les cinq nouveaux venus sont : Redmi Note 13 Pro+ 5G,…

Croissance continue pour les Smartphones Xiaomi

Xiaomi continue d’étendre sa gamme de smartphones, avec des résultats impressionnants au premier trimestre 2024. La société a expédié 40,6 millions d’unités, enregistrant une augmentation de 33,7 % d’une année sur l’autre.

La marque nous informe que :

« Ce succès est attribuable à la stratégie de globalisation et de premiumisation de Xiaomi, qui a permis à la marque de maintenir sa position parmi les trois premiers fabricants mondiaux de smartphones pour le quinzième trimestre consécutif. »

Et la marque ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, après avoir dévoilé un nouveau smartphone, de nouvelles rumeurs circulent sur le prochain flagship de la marque.

Diversification et Innovation dans les Produits IoT

Le secteur des produits IoT et des produits lifestyle de Xiaomi a également connu une forte croissance. Avec des revenus atteignant 20,4 milliards de RMB, en hausse de 21 % par rapport à l’année précédente, Xiaomi renforce son leadership dans ce domaine. La gamme de produits comprend des appareils électroménagers intelligents comme les climatiseurs, réfrigérateurs et machines à laver, dont les expéditions ont augmenté respectivement de 63 %, 52 % et 47 %.

Récapitulatif Technique