Mi-Commerce, la solution de vente en ligne pour tous les Indiens.

L’inde doit à son tour faire face à une pandémie liée au Coronavirus. Et cela passe aussi par le confinement. Pour éviter trop de perte en matière de vente de smartphone, Xiaomi lance « Mi-Commerce ».

Le marché indien représente une vraie mine d’or pour le constructeur chinois. À lui seul, Xiaomi possède une part de marché de 30%, devant la société sud-coréenne Samsung Electronics Ltd. Par ailleurs, le constructeur a su lui aussi limité ses pertes grâce au marché indien.

Du coup, pas question pour le géant chinois de voir le confinement paralyser les ventes de ses smartphones dans le pays.

« Mi-Commerce », la plateforme de stock de proximité.

Dès lors, la marque a annoncé le lancement d’une toute nouvelle plateforme en ligne. Cette plateforme permettra aux consommateurs de parcourir les produits en ligne disponibles dans un magasin proche de leur domicile et de passer des commandes, a déclaré Muralikrishnan B, directeur général de Xiaomi India.

En outre, avec le site Mi-Commerce, il ne faudra pas se déplacer pour aller chercher le téléphone, celui-ci sera livré par le magasin partenaire. Vous l’aurez compris, avec cette nouvelle plateforme, le géant chinois veut offrir aux consommateurs la possibilité non seulement de faire marcher le commerce local, mais aussi et surtout de pouvoir le satisfaire au plus vite.

Smartphone Xiaomi Mi Note 10 Noir. Laissez s’exprimer vos talents de photographes avec le premier smartphone 108 MP équipé de 5 caméras… 549 EUR

Avec cette nouvelle plateforme, le géant chinois qui a vu ses chiffres dans le vert espère faire en sorte que le second trimestre 2020 puisse rester lui aussi dans le vert. De plus, avec sa solution Mi-Commerce, le fabricant de smartphones espère grappiller encore un peu plus de part de marché. Notamment, face à ses concurrents. De fait, le confinement en Inde pour le moment est actif et est toujours d’actualité jusqu’au 17 mai. Il se pourrait par ailleurs que le confinement en Inde soit reconduit.

À noter que le service sera déployé dans toute l’Inde. De plus, Xiaomi le poursuivra après la fin du verrouillage si celui-ci est réussi. C’est en tout cas ce qu’a souligné Muralikrishnan B, directeur général de Xiaomi India.