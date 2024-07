Phone (2a) Plus : Le nouveau smartphone de Nothing

Nothing a récemment présenté son nouveau smartphone, le Phone (2a) Plus. Ce modèle succède au Phone (2a), et propose des améliorations notables en matière de performances, de caméra et de design, visant à offrir une expérience utilisateur améliorée.

Nothing, marque technologique basée à Londres, continue de diversifier son offre de produits dans le secteur des smartphones. Depuis son lancement, Nothing s’est fait remarquer pour ses produits au design distinctif et à l’approche différente du marché mobile. Le Phone (2a) Plus est la dernière addition à leur gamme de smartphones.

Performances améliorées avec un processeur exclusif

Le Phone (2a) Plus se distingue par une augmentation de ses performances grâce à l’intégration du processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, un composant exclusif à ce modèle. Ce processeur, co-développé avec MediaTek, est fabriqué en 4 nm et dispose de huit cœurs pouvant atteindre une fréquence de 3,0 GHz. Cette configuration offre une amélioration de 10 % des performances CPU par rapport à son prédécesseur. De plus, le GPU ARM Mali-G610 MC4 cadencé à 1,3 GHz améliore les performances graphiques de 30 % pour les jeux vidéo. Le Phone (2a) Plus intègre également la Smart Clean Technology de Nothing, une fonctionnalité permettant d’optimiser l’utilisation de la RAM jusqu’à 20 Go en nettoyant les fichiers inutiles et en facilitant les transferts de données.

Design : une évolution notable

Le Phone (2a) Plus introduit des changements dans le design, avec de nouvelles options de couleur, gris métallique et noir amélioré. La finition métallique rappelle une inspiration industrielle, cherchant à apporter une touche premium au design global. Le téléphone conserve l’approche visuelle de Nothing, caractérisée par une structure anthropomorphique où les caméras et d’autres composants sont intégrés dans le design extérieur. Cette approche esthétique vise à renforcer l’identité visuelle du produit.

Améliorations de la caméra frontale

Sur le plan de la photographie, le Phone (2a) Plus apporte des améliorations significatives. Le smartphone est désormais équipé d’un système de triple caméra, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels. La nouveauté réside principalement dans l’intégration d’une caméra frontale de 50 MP, capable de capturer des vidéos en 4K à 30 FPS. La caméra principale bénéficie également d’un capteur lumineux de 50 MP avec une ouverture à f/1,88, conçue pour des performances accrues en basse lumière. Le logiciel de traitement d’image de Nothing, comprenant le mode AI Vivid, vise à optimiser les photos en ajustant automatiquement la luminosité et les couleurs.

Batterie et affichage : des spécifications robustes

Le Phone (2a) Plus maintient certaines caractéristiques de ses prédécesseurs tout en introduisant des améliorations. La batterie de 5 000 mAh permet une autonomie pouvant aller jusqu’à deux jours avec une seule charge complète, et la fonction de charge rapide 50W permet de recharger le téléphone en moins de 20 minutes pour une utilisation d’une journée. Le smartphone est doté d’un écran AMOLED flexible FHD+ de 6,7 pouces, offrant une reproduction précise des couleurs avec une luminosité maximale de 1 300 nits. L’écran présente un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ajusté automatiquement selon le contenu affiché, et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz pour une réactivité accrue.

Disponibilité et prix

Le Phone (2a) Plus sera proposé en Gris et en Noir à partir du 3 août au Nothing Store Soho à Londres, avec une première variante de 12 + 256 Go disponible au prix de £399 GBP. Aux États-Unis, le téléphone sera commercialisé dans le cadre du US Beta Program à partir du 7 août pour $399. Des informations supplémentaires concernant la disponibilité sur d’autres marchés seront communiquées en septembre.

Récapitulatif technique

Processeur : MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G (8 cœurs jusqu’à 3,0 GHz)

: MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G (8 cœurs jusqu’à 3,0 GHz) GPU : ARM Mali-G610 MC4

: ARM Mali-G610 MC4 RAM : Jusqu’à 20 Go de RAM effective avec la technologie de Boost de RAM

: Jusqu’à 20 Go de RAM effective avec la technologie de Boost de RAM Écran : AMOLED flexible FHD+ de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, luminosité maximale de 1 300 nits

: AMOLED flexible FHD+ de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, luminosité maximale de 1 300 nits Caméra : Principale : 50 MP, f/1,88 Ultra grand-angle : 50 MP, champ de vision de 114° Frontale : 50 MP, vidéo 4K à 30 FPS

: Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 50W

: 5 000 mAh, charge rapide 50W Stockage : 256 Go

: 256 Go Système d’exploitation : Nothing OS 2.6 basé sur Android 14

: Nothing OS 2.6 basé sur Android 14 Dimensions : 91,65 % de ratio écran/corps, bords de 2,1 mm symétriques

