Xiaomi Watch 2 Pro : La Montre Connectée La Plus Aboutie De Xiaomi ?

Vous avez suivi de près les dernières annonces de Xiaomi et vous attendiez avec impatience la présentation de la Xiaomi Watch 2 Pro, la nouvelle smartwatch haut de gamme du fabricant chinois. Eh bien, le jour J est enfin arrivé ! La Xiaomi Watch 2 Pro vient d’être officialisée et elle promet de combler tous les amateurs de montres connectées.

Xiaomi est un poids lourd chinois dans le monde de la tech. En effet, si la marque était surtout connue par geek pour tous ses « petits » produits tech, elle a su depuis faire évoluer sa marque dans le segment des smartphones, mais aussi des tablettes.

Xiaomi Watch 2 Pro: Une Montre Connectée Haut De Gamme

La Xiaomi Watch 2 Pro est la dernière smartwatch haut de gamme de Xiaomi. Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce qui offre une résolution de 400×400,et d’une bague rotative qui offre un accès direct à des fonctions par simple rotation.

Avec son large écran AMOLED, ses capteurs de santé de pointe, sa grande autonomie, la Xiaomi Watch 2 Pro a tout pour séduire les amateurs de montre connectée.

A relire : Xiaomi Mix Fold 3, le nouveau concurrent du Galaxy Fold 5. Avec son fraichement annoncé Xiaomi Mix Fold 3, la marque chinoise vient de jeter un pavé dans la marre à smartphone. L’appareil qui s’annonce novateur et qui promet d’apporter des fonctionnalités captivantes…

En outre, La Xiaomi Watch 2 Pro arbore un boîtier en acier inoxydable et un bracelet en cuir végétalien pour un look à la fois élégant et durable. Elle ne mesure que 12,2 mm d’épaisseur et pèse 52 grammes. Elle est équipée d’un processeur Snapdragon® W5 + Gen 1 de nouvelle génération.

On notera également une capacité mémoire de 1Go et de 8 Go pour le stockage. Pour ce qui est de sa connectivité, la montre est disponible en version Bluetooth, mais aussi en version LTE (via une solution e-sim).

Une montre qui séduira les sportifs.

Fonctionnant sous Wear OS de Google, elle propose les applications Google, notamment Google Wallet, Google Maps et Google Assistant, parmi une gamme complète de fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique. Par ailleurs, les amateurs de fitness apprécieront la précision fournie par le système de navigation (GNSS) double bande, qui assure un suivi précis de la condition physique et de l’entraînement.

Grâce à plus de 117 modes sportifs intégrés et à des capteurs high-tech, la Xiaomi Watch 2 Pro suit avec précision vos séances d’entraînement et vos statistiques de santé 24h/24 et 7j/7. Elle propose en outre des fonctions comme le Suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, Suivi du sommeil, du stress, de l’oxygène et des cycles menstruels. La montre est même en mesure de signaler des alertes en cas d’arythmie.

Pour ce qui est de son autonomie, Xiaomi annonce 14 jours par pleine charge. Une autonomie rendue possible grâce à une batterie de 475 mAh.

Prix et Disponibilité.

La Xiaomi Watch 2 Pro est disponible en version Bluetooth: prix de vente à partir de 269,99€.