Motorola élargit sa gamme edge 50 avec les nouveaux modèles motorola edge 50 neo et edge 50

Motorola annonce l’arrivée de deux nouveaux modèles dans sa gamme de smartphones edge 50 : le motorola edge 50 neo et le motorola edge 50. Ces deux appareils viennent enrichir l’offre de la marque en proposant des options supplémentaires en matière de design, de durabilité et de photographie.

Motorola, sous la direction de Lenovo, continue d’ajuster sa gamme de produits avec ces deux nouveaux smartphones. Les motorola edge 50 neo et edge 50 se distinguent par leur approche combinant matériaux de qualité et fonctionnalités modernes.

motorola edge 50 neo design et durabilité

Les nouveaux modèles motorola edge 50 neo et edge 50 sont conçus pour offrir une certaine durabilité et un design attrayant. Tous deux sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et répondent aux normes de durabilité militaire MIL-STD-810H. L’utilisation de matériaux comme le cuir végan et le daim végan vise à combiner esthétisme et robustesse, tandis que le verre Corning Gorilla Glass est intégré pour la protection contre les rayures et les chocs.

A relire : Test : Motorola Edge 50 Pro La société Motorola, nous propose de tester son dernier smartphone le Motorola Edge 50 Pro. Ce modèle à beaucoup fait parler de lui, voyons ensemble tout ce qu’il peut nous offrir …

En termes de choix de couleurs, le motorola edge 50 neo est disponible en quatre couleurs Pantone : Poinciana, Lattè, Grisaille et Nautical Blue. Le motorola edge 50 est proposé en Jungle Green, Koala Grey et Peach Fuzz, la couleur Pantone de l’année.

Fonctionnalités photographiques améliorées

Les motorola edge 50 neo et edge 50 sont équipés d’un système de caméras assisté par l’intelligence artificielle moto ai, visant à optimiser la qualité des images en fonction de différents environnements de lumière. Les appareils sont dotés d’un capteur LYTIA™ de Sony et d’un système de stabilisation optique de l’image (OIS), conçus pour améliorer les performances en faible luminosité et capturer des images nettes et détaillées.

Les deux modèles offrent un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique 3x et un super zoom 30x, ainsi qu’un objectif ultra-grand-angle de 13 MP. La fonction Macro Vision permet de capturer des détails à courte distance, ce qui peut être utile pour des prises de vue de proximité.

Performances techniques et autonomie

Les écrans des motorola edge 50 neo et edge 50 intègrent la technologie pOLED et prennent en charge la HDR10+. L’écran du motorola edge 50 mesure 6,7 pouces, tandis que celui du edge 50 neo fait 6,4 pouces. Ces écrans sont conçus pour offrir une résolution et une qualité d’image supérieures par rapport aux modèles précédents.

Les deux appareils sont équipés de batteries prenant en charge la charge rapide TurboPower™ 68W et la charge sans fil de 15W. Le motorola edge 50 fonctionne avec la plateforme mobile Snapdragon® 7 Gen 1 Accelerated Edition, tandis que le edge 50 neo est alimenté par le processeur MediaTek 7300. Ces configurations visent à offrir des performances efficaces et une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne.

Disponibilité et prix des nouveaux modèles

Les motorola edge 50 neo et edge 50 sont disponibles depuis cette semaine. Le motorola edge 50 neo est proposé au prix de 499,99 euros et le motorola edge 50 à 599,99 euros. Les deux modèles seront disponibles dans plusieurs coloris et bénéficieront d’une promotion de lancement du 29 août au 29 septembre 2024, permettant aux clients de choisir entre des moto buds+ (Sound by Bose) ou 4 moto tags gratuits à l’achat d’un appareil.

Récapitulatif technique des motorola edge 50 neo et edge 50

Certification : IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), MIL-STD-810H (durabilité militaire)

: IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), MIL-STD-810H (durabilité militaire) Matériaux : Cuir végan, daim végan, verre Corning Gorilla Glass

: Cuir végan, daim végan, verre Corning Gorilla Glass Coloris : motorola edge 50 neo : Pantone Poinciana, Pantone Lattè, Pantone Grisaille, Pantone Nautical Blue motorola edge 50 : Jungle Green, Koala Grey, Peach Fuzz (Pantone)

: Système photo : Intelligence artificielle moto ai, capteur LYTIA™ de Sony, OIS, téléobjectif 10 MP (zoom optique 3x, super zoom 30x), objectif ultra-grand-angle 13 MP, Macro Vision

: Intelligence artificielle moto ai, capteur LYTIA™ de Sony, OIS, téléobjectif 10 MP (zoom optique 3x, super zoom 30x), objectif ultra-grand-angle 13 MP, Macro Vision Écran : motorola edge 50 : pOLED de 6,7 pouces, HDR10+ motorola edge 50 neo : pOLED de 6,4 pouces, HDR10+

: Processeur : motorola edge 50 : Snapdragon® 7 Gen 1 Accelerated Edition motorola edge 50 neo : MediaTek 7300

: Charge et autonomie : TurboPower™ 68W, charge sans fil 15W

: TurboPower™ 68W, charge sans fil 15W Stockage et mémoire : Jusqu’à 512 GB de stockage, jusqu’à 12 GB de RAM avec RAM Boost

Aperçu Produit Prix MOTOROLA Edge 50 Neo 512 Poinciana 499,99€

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.