Vivo V40 Pro : Un Nouveau Smartphone sur le Marché

Le Vivo V40 Pro est sur le point de faire son entrée sur le marché, apportant avec lui une série de spécifications et fonctionnalités destinées à s’intégrer dans la gamme de smartphones haut de gamme de Vivo.

Vivo, marque fondée en 2009, s’est progressivement imposée dans le secteur des smartphones. La société propose un éventail varié de produits, allant des modèles économiques aux appareils premium. La marque continue d’élargir son offre pour couvrir une gamme de besoins utilisateurs de plus en plus diversifiés.

Conception et Affichage

Le Vivo V40 Pro est doté d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1260 x 2800 pixels, ce qui correspond à une densité de 453 ppi. L’écran présente un design sans bord avec une encoche de perforation et offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les caractéristiques de l’écran incluent une luminosité maximale de 4500 cd/m² et des certifications telles que TÜV Rheinland Eye Comfort, visant à réduire la fatigue oculaire.

Performance et Batterie

Le Vivo V40 Pro fonctionne avec un processeur MediaTek Dimensity 9200 Plus, un octa-core fabriqué avec une architecture 4 nm. Il est équipé de 12 Go de RAM et offre un stockage interne de 512 Go. Ce modèle n’inclut pas d’option pour l’extension du stockage. La batterie de 5500 mAh, non amovible, est compatible avec la charge rapide de 80W, permettant une recharge accélérée.

Capacité Photographique

L’appareil est équipé d’un triple module photo arrière, chaque capteur ayant une résolution de 50 MP. Le capteur principal est doté d’une ouverture f/1.88, tandis que les capteurs ultra grand-angle et téléobjectif disposent respectivement d’ouvertures f/2.0 et f/1.85. L’appareil photo frontal possède également un capteur de 50 MP avec un champ de vision de 92°, ce qui pourrait convenir pour des prises de vue larges et détaillées.

Connectivité et Autres Spécifications

Le Vivo V40 Pro supporte les réseaux 5G, ainsi que les normes Wi-Fi jusqu’à la version 7. Il dispose de deux emplacements pour cartes SIM, permettant une flexibilité dans la gestion des communications. Le smartphone est aussi équipé de Bluetooth 5.3, d’un port USB Type-C, et de capacités de géolocalisation incluant A-GPS et Glonass. Le modèle est certifié IP68 et IP69, le rendant résistant à l’eau et à la poussière.

Date de Lancement et Prix

Le Vivo V40 Pro est attendu pour une sortie en août 2024. Le prix de lancement n’a pas encore été confirmé officiellement, mais il sera positionné en concurrence avec d’autres modèles de la même gamme.

Récapitulatif Technique

Écran : 6,78 pouces AMOLED, 1260 x 2800 pixels, 120 Hz

: 6,78 pouces AMOLED, 1260 x 2800 pixels, 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 9200 Plus, octa-core

: MediaTek Dimensity 9200 Plus, octa-core RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 512 Go

: 512 Go Appareil photo arrière : Triple 50 MP (principal, ultra grand-angle, téléobjectif)

: Triple 50 MP (principal, ultra grand-angle, téléobjectif) Appareil photo avant : 50 MP

: 50 MP Batterie : 5500 mAh, charge rapide 80W

: 5500 mAh, charge rapide 80W OS : Android 14 avec Funtouch OS 14

: Android 14 avec Funtouch OS 14 Connectivité : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C Dimensions : 164.4 x 75.1 x 7.6 mm

: 164.4 x 75.1 x 7.6 mm Poids : 192 g

: 192 g Certification : IP68, IP69

