Sony WF-C510 : pour ces Nouveaux écouteurs sans fil, la marque mis sur la qualité sonore et design compact

Sony annonce le lancement des écouteurs sans fil WF-C510, qui visent à offrir une expérience audio de qualité dans un format compact et léger. Conçus pour un usage quotidien, ces écouteurs intègrent des fonctionnalités avancées et un confort optimisé.

Sony, acteur établi dans le domaine de l’électronique grand public, élargit sa gamme de produits avec les écouteurs WF-C510. Ces écouteurs s’ajoutent à une offre déjà diversifiée, proposant aux utilisateurs une nouvelle option pour leur écoute personnelle.

Design ergonomique et compact des WF-C510

Avec les WF-C510, Sony complète son éventail de produits en proposant des écouteurs plus petits et légers que les versions précédentes. Ces écouteurs sont présentés comme les plus petits de l’histoire de la marque, ce qui vise à offrir une grande stabilité même pour les petites oreilles. Leur conception repose sur des données accumulées par Sony depuis des décennies concernant les formes d’oreilles humaines, ce qui a permis de développer un design ergonomique et un ajustement confortable. En outre, les écouteurs disposent d’un boîtier de chargement compact, qui a été conçu pour être facilement transportable, répondant ainsi aux besoins de mobilité des utilisateurs.

Autonomie et fonctionnalités pratiques

Les écouteurs sans fil WF-C510 disposent d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 11 heures, offrant ainsi une longue durée d’écoute continue. De plus, une fonctionnalité de recharge rapide permet d’obtenir 60 minutes d’écoute après seulement 5 minutes de charge. Sony introduit également la Connexion Multipoint, qui permet de connecter simultanément deux appareils Bluetooth®, et le mode Ambient Sound, conçu pour permettre aux utilisateurs d’entendre les bruits environnants tout en écoutant de la musique. Ces caractéristiques visent à améliorer l’expérience utilisateur en rendant les écouteurs plus polyvalents et adaptés à différents environnements.

Qualité sonore et personnalisation

Les WF-C510 sont équipés de la technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), qui vise à améliorer la qualité du son en reproduisant une expérience d’écoute plus riche et équilibrée. Les écouteurs prennent en charge le 360 Reality Audio, offrant une expérience audio immersive. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les réglages audio à l’aide de l’application Sony | Headphones Connect, qui propose des options d’égaliseur pour ajuster le son selon les préférences personnelles. Ces fonctionnalités sont destinées à offrir une expérience sonore de haute qualité, adaptée à une variété de genres musicaux.

Durabilité et matériaux

Dans le cadre de son engagement envers des pratiques durables, Sony développe son assortiment en intégrant des matériaux recyclés dans la conception des WF-C510. Les écouteurs et leur étui de chargement sont partiellement fabriqués à partir de plastique recyclé, et l’emballage est entièrement sans plastique. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à réduire l’impact environnemental des produits de Sony. L’objectif est de répondre à une demande croissante pour des produits plus respectueux de l’environnement.

Prix et disponibilité des écouteurs WF-C510

Les Sony WF-C510 seront disponibles à partir de septembre 2024, au prix de 69 €, et seront proposés en plusieurs couleurs : bleu, jaune, noir et blanc. Ces options visent à offrir une certaine flexibilité aux consommateurs, leur permettant de choisir une couleur qui correspond à leurs préférences personnelles.

Récapitulatif technique

Design : Compact, ergonomique, finition mate, bouton de contrôle plat.

: Compact, ergonomique, finition mate, bouton de contrôle plat. Autonomie : Jusqu’à 11 heures d’écoute continue, 60 minutes d’écoute avec 5 minutes de recharge rapide.

: Jusqu’à 11 heures d’écoute continue, 60 minutes d’écoute avec 5 minutes de recharge rapide. Fonctionnalités : Connexion Multipoint, Ambient Sound Mode, Voice Focus, résistance à l’eau IPX4, Fast Pair, Swift Pair, utilisation mono-oreillette possible.

: Connexion Multipoint, Ambient Sound Mode, Voice Focus, résistance à l’eau IPX4, Fast Pair, Swift Pair, utilisation mono-oreillette possible. Qualité sonore : Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), 360 Reality Audio.

: Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), 360 Reality Audio. Compatibilité : Application Sony | Headphones Connect pour réglages audio personnalisés.

: Application Sony | Headphones Connect pour réglages audio personnalisés. Durabilité : Utilisation de matériaux recyclés, emballage sans plastique.

: Utilisation de matériaux recyclés, emballage sans plastique. Prix : 69 €.

: 69 €. Disponibilité : Septembre 2024.

: Septembre 2024. Couleurs : Bleu, jaune, noir, blanc.

