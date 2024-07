Snapdragon 4s Gen 2 : Qualcomm élargit l’accès à la 5G pour les smartphones de milieu de gamme.

Qualcomm a annoncé le lancement du Snapdragon 4s Gen 2, un nouveau processeur destiné à rendre la connectivité 5G plus accessible aux utilisateurs de smartphones d’entrée de gamme.

Qualcomm, acteur majeur dans le domaine des semi-conducteurs, continue de développer sa gamme de produits avec l’ajout du Snapdragon 4s Gen 2. Ce processeur vise à démocratiser la 5G en proposant des performances avancées pour les appareils mobiles à moindre coût.

Performances du Snapdragon 4s Gen 2

Le Snapdragon 4s Gen 2 offre une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 1 Gb/s grâce à son modem-RF 5G. Cette avancée permet une amélioration significative des débits, notamment par rapport aux technologies LTE. La latence est réduite de 40 %, et l’efficacité énergétique est augmentée de 37 % par rapport aux générations précédentes, permettant une utilisation plus fluide et prolongée des smartphones équipés de ce processeur.

Améliorations multimédias et gaming

La gamme de Qualcomm s’enrichit également de fonctionnalités multimédias améliorées. Le Qualcomm Spectra-dual ISP 12 bits améliore la qualité des images et vidéos avec une réduction du bruit multi-cadres. Pour les amateurs de jeux, le processeur prend en charge le gaming en 90 fps sur un écran Full-HD Plus, assurant une expérience de jeu plus fluide grâce à la technologie Q-Sync.

Améliorations audio intégrées

Le Snapdragon 4s Gen 2 intègre également des fonctionnalités audio avancées, avec le codec audio Qualcomm Aqstic et la technologie aptX Adaptive pour une qualité sonore optimisée. Cette combinaison permet une lecture audio en haute résolution, tout en assurant une continuité sonore pour les appels et le streaming.

Disponibilité du Snapdragon 4s Gen 2

Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 4s Gen 2 sont attendus sur le marché d’ici la fin de l’année. Xiaomi devrait être l’un des premiers fabricants à intégrer ce processeur dans ses appareils, contribuant ainsi à la démocratisation de la 5G.

Récapitulatif technique

Modem-RF 5G : débit jusqu’à 1 Gb/s

: débit jusqu’à 1 Gb/s Latence : réduction jusqu’à 40 %

: réduction jusqu’à 40 % Efficacité énergétique : augmentation de 37 %

: augmentation de 37 % Qualcomm Spectra-dual ISP 12 bits : auto-enhancements, réduction du bruit multi-cadres

: auto-enhancements, réduction du bruit multi-cadres Gaming : 90 fps, Full-HD Plus, Q-Sync

: 90 fps, Full-HD Plus, Q-Sync Audio : Qualcomm Aqstic, aptX Adaptive, aptX Voice

: Qualcomm Aqstic, aptX Adaptive, aptX Voice CPU Kryo : architecture 64 bits, 2 cœurs performance jusqu’à 2 GHz, 6 cœurs efficacité jusqu’à 1,8 GHz

: architecture 64 bits, 2 cœurs performance jusqu’à 2 GHz, 6 cœurs efficacité jusqu’à 1,8 GHz Charge rapide : Quick Charge 4+ (50 % en 15 minutes)

