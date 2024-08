The Premiere 9 : Samsung étoffe son offre de projecteurs 4K ultra-courte distance

Samsung enrichit sa gamme de projecteurs avec l’arrivée du The Premiere 9, un modèle phare qui promet de transformer les espaces de vie en véritables cinémas à domicile. Ce lancement marque une nouvelle étape dans l’évolution du divertissement à domicile, intégrant des technologies de pointe pour une expérience visuelle et sonore incomparable.

Le géant de l’électronique, Samsung, continue de renforcer son leadership dans le domaine des équipements audiovisuels en lançant le The Premiere 9, aux côtés du The Premiere 7. Ces nouveaux projecteurs témoignent de l’engagement de la marque à offrir des solutions innovantes et adaptées aux besoins actuels des consommateurs en quête de divertissement à domicile de haute qualité.

The Premiere 9 : n projecteur 4K ultra-courte distance pour une immersion totale

Avec le The Premiere 9, Samsung introduit une technologie avancée de projection ultra-courte distance, permettant de diffuser des images 4K éclatantes sur des écrans pouvant atteindre jusqu’à 130 pouces. Grâce à la technologie laser triple, ce projecteur assure une précision des couleurs et une luminosité accrue, répondant aux exigences des cinéphiles les plus avertis. La couverture de la gamme de couleurs atteint 154 % de la norme DCI-P3, garantissant des images d’une netteté et d’une clarté exceptionnelles, même dans des environnements lumineux.

A relire : Philips Screeneo UL5 : Le nouveau projecteur laser RGB intelligent Philips lance le Philips Screeneo UL5, un projecteur laser RGB intelligent destiné à améliorer l’expérience de visionnage domestique. Compact et performant, il se distingue par ses fonctionnalités avancées.

Le The Premiere 9 ne se contente pas d’offrir une résolution 4K vibrante ; il intègre également des améliorations basées sur l’IA, comme l’Upscaling IA et le Vision Booster. L’Upscaling IA permet de convertir le contenu non 4K en une qualité supérieure, tandis que le Vision Booster ajuste automatiquement la luminosité en fonction des conditions d’éclairage ambiant, offrant ainsi une qualité d’image optimale en toutes circonstances.

Une expérience sonore immersive grâce à Dolby Atmos

Le son est un autre domaine où le The Premiere 9 se distingue. Équipé de haut-parleurs intégrés avec la technologie Dolby Atmos, ce projecteur assure une immersion sonore complète, sans besoin de recourir à des équipements supplémentaires. Que ce soit pour regarder un film, une série ou écouter de la musique, le The Premiere 9 offre un son puissant et immersif, complétant parfaitement la qualité d’image exceptionnelle.

Samsung Tizen OS Home : un écosystème connecté et complet

Le The Premiere 9 est plus qu’un simple projecteur ; il s’agit d’une véritable plateforme de divertissement grâce à l’intégration de Samsung Tizen OS Home. Cette interface donne accès à une vaste gamme de services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, et Samsung TV Plus, permettant aux utilisateurs de profiter de leurs contenus préférés en un seul clic. De plus, avec des fonctionnalités comme Tap View et Mirroring, il est facile de partager du contenu depuis un smartphone directement sur le grand écran.

En outre, le The Premiere 9 s’intègre parfaitement à l’écosystème SmartThings de Samsung, permettant de contrôler divers appareils domestiques intelligents via des commandes vocales ou l’application mobile, rendant ainsi l’expérience utilisateur encore plus fluide et intuitive.

Design et installation : un mariage entre esthétique et fonctionnalité

Samsung n’a pas négligé le design avec le The Premiere 9. Ce projecteur arbore un design minimaliste, avec une finition en tissu premium signée Kvadrat, s’intégrant harmonieusement dans tout intérieur. Sa taille compacte et son installation simplifiée — un simple branchement et une connexion au réseau sans fil — en font un choix pratique et élégant pour toute pièce.

Le The Premiere 9 sera disponible à partir du 5 septembre, au prix de 6799 €, tandis que le modèle The Premiere 7 sera proposé à 3799 €.

Récapitulatif technique

Technologie de projection : Ultra-courte distance

: Ultra-courte distance Résolution : 4K

: 4K Technologie laser : Triple laser pour le modèle The Premiere 9

: Triple laser pour le modèle The Premiere 9 Couverture de la gamme de couleurs : 154 % de la norme DCI-P3

: 154 % de la norme DCI-P3 Technologies d’image : Upscaling IA, Vision Booster

: Upscaling IA, Vision Booster Son : Haut-parleurs intégrés avec Dolby Atmos

: Haut-parleurs intégrés avec Dolby Atmos Système d’exploitation : Samsung Tizen OS Home

: Samsung Tizen OS Home Connectivité : Tap View, Mirroring, intégration avec SmartThings

: Tap View, Mirroring, intégration avec SmartThings Design : Minimaliste avec finition en tissu Kvadrat

: Minimaliste avec finition en tissu Kvadrat Date de sortie : 5 septembre

: 5 septembre Prix : 6799 € pour The Premiere 9, 3799 € pour The Premiere 7

Mots clés :

Prix et Disponibilité.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.