Série Xiaomi 12T, le nouveau flagship de la marque chinois débarque.

C’est aujourd’hui en Allemagne que la Série Xiaomi 12T a été officialisée par le constructeur chinois qui ne cesse de prendre des parts de marchés et de prendre de la notoriété en Europe.

Xiaomi est une marque bien connue de tous les geeks, et pour cause, la marque propose un large éventail de produits high-tech à petit prix depuis plusieurs années. Mais la marque s’est aussi lancée dans le segment du smartphone et n’a cessé de monter en gamme. En ce mois d’octobre, le constructeur avait décidé de marquer sa présence en organisant une grande présentation en Allemagne à Munich pour présenter son nouveau smartphone haut de gamme.

Le Xiaomi 12S Ultra dévoilé ! À l’occasion d’un évènement, le constructeur vient de dévoiler son tout nouveau Xiaomi 12S Ultra. Un smartphone haut de gamme qui s’offre un partenariat avec Leica pour son capteur photo.

Série Xiaomi 12T, du haut de gamme…

Alors pour le coup, Xiaomi a décidé de frapper fort en proposant avec son Xiaomi 12T Pro un téléphone qui hérite d’un processeur Xiaomi 12T octa-core accompagné d’un GPU Xiaomi 12T. Pour la mémoire embarquée, on retrouve plusieurs combinaisons à savoir une version 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage ou pour la config la plus grosse, 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Le tout étant assisté d’ Android 12 et de l’interface maison MIUI 13.

Appareil photo et effet photo.

Le constructeur a aussi travaillé sur la partie photo de son téléphone en proposant pour les plus intéressés un capteur arrière de 200 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 8 MP et 2MP. Pour les selfie, le téléphone embarque sur sa face avant un capteur 20MP.

L’appareil photo est également doté d’un zoom 2x qui permet d’utiliser les capacités du capteur de 1/1,22″ pour réaliser des portraits de qualité. La marque propos également les fonctions Xiaomi ProCut et Ultra Burst.

« Le Xiaomi 12T Pro aide à recadrer intelligemment et à créer un contenu de qualité professionnelle. Pour libérer la créativité cinématographique, le Xiaomi 12T Pro filme en haute résolution 8K. »

Souligne au passage la marque.

Le Xiaomi 12T, quant à lui, possède un triple capteur : un objectif principal de qualité professionnelle de 108 Mpx, un capteur grand-angle de 8 Mpx et une caméra macro de 2 Mpx.

Connectivité bien fournie.

Pour ce qui est de la connectivité et des technologies sans fil, on notera la présence de la 5G (logique pour un haut de gamme), mais aussi du Wi-Fi 6 (compatible 802.11 a/b/g/n/ac/6), du Bluetooth 5.2 (compatible A2DP, LE, aptX HD). Le Xiaomi 12T Pro est également doté du NFC et d’un port infrarouge.

Enfin, on terminera par vous dire que l’écran est un écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces supportant une résolution native de 1220p et plus de 68 milliards de couleurs.

Prix et Disponibilité.

La série Xiaomi 12T est disponible à la vente à partir du 13 octobre chez les canaux officiels de Xiaomi et existe en noir cosmique, argent lunaire, bleu ciel.