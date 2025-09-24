Xiaomi dévoile la série Xiaomi 15T : vers une nouvelle ère pour la photo mobile

La série Xiaomi 15T fait ses débuts à Munich, marquant un tournant pour la branche T de Xiaomi, autrefois centrée sur la photo « professionnelle » pour influenceurs. Elle adopte désormais un positionnement plus premium, combinant technologie mobile avancée, imagerie haut de gamme et design raffiné.

La marque Xiaomi étoffe ainsi son catalogue avec une gamme ambitieuse. Elle propose deux modèles — le 15T standard et le 15T Pro — qui partagent une même philosophie : offrir une expérience complète pour les créateurs de contenu, sans compromis sur la polyvalence photographique.

Une signature Leica plus marquée que jamais

Le point fort de la série réside dans son système optique co-développé avec Leica. Les deux appareils embarquent un triple module photo couvrant grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. Le Xiaomi 15T Pro pousse le concept plus loin, intégrant un téléobjectif Leica 5× Pro, pour une gamme focale allant de 15 mm à 230 mm — contre 15 mm à 92 mm sur le modèle standard.

Le capteur principal de 50 MP exploite une optique Summilux avec ouverture ƒ/1,62 sur le Pro (ƒ/1,7 sur le modèle de base). Xiaomi revendique une large plage dynamique de 13,5 EV pour le capteur Light Fusion 900 du Pro, améliorant le rendu des tons et la clarté en basse lumière.

La partie logicielle, via la plateforme Xiaomi AISP 2.0, intègre des moteurs PortraitLM 2.0 et ColorLM 2.0, optimisant la profondeur, les contrastes et les couleurs. Le mode Master Portrait propose des effets de bokeh plus créatifs (comme Wide ou Bubbles), avec réglage individuel de l’ouverture et de la focale. Le mode photographie de rue Leica, accessible depuis l’écran de verrouillage, autorise des prises de vue instantanée à des focales classiques (28, 35, 50, 75 mm), et pour le modèle Pro, même le 135 mm.

Côté vidéo, les deux modèles prennent en charge la 4K à 30 fps en HDR10+ sur toutes les focales. Le Pro va plus loin avec la 4K à 120 fps sur l’objectif principal, et propose l’enregistrement 10 bits Log avec entrée LUT en 4K à 60 fps, ouvrant des possibilités de post-production poussée.

Connectivité : Xiaomi Astral Communication et HyperOS 3

L’un des axes les plus audacieux du lancement est la connectivité hors-réseau. Grâce à Xiaomi Astral Communication, les modèles peuvent établir des communications vocales directes jusqu’à 1,9 km pour le Pro et 1,3 km pour le 15T, même sans signal cellulaire ou Wi-Fi. Cela pourrait être utile dans des zones reculées — jungles, montagnes ou sentiers isolés.

Le système s’appuie sur le tuner Surge T1S, l’antenne Super Antenna Array, et un commutateur intelligent d’antenne alimenté par l’IA pour optimiser la réception selon les conditions. Par ailleurs, Xiaomi dévoile HyperOS 3, une interface revisitée permettant des lancements d’apps plus rapides, une gestuelle affinée, et une intégration plus poussée avec l’écosystème via Xiaomi HyperAI.

Écran : grand, lumineux et fluide

Les deux modèles embarquent un écran OLED de 6,83 pouces — le plus grand jamais proposé dans la série T. La luminosité maximale atteint 3 200 nits, assurant une visibilité correcte même en plein soleil.

Le Xiaomi 15T Pro bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, rendu possible par la technologie LIPO² qui permet des bordures ultra fines de 1,5 mm (27 % plus fines que la génération précédente). Il intègre aussi un DC dimming à pleine luminosité et un PWM de 3840 Hz pour un confort oculaire optimisé en faible lumière. Le modèle standard monte jusqu’à 120 Hz et offre un PWM de 3 840 Hz pour réduire le scintillement nocturne.

Performance, autonomie et recharge

Sous le capot, le 15T Pro embarque le MediaTek Dimensity 9400+ en gravure 3 nm, tandis que le 15T s’appuie sur le Dimensity 8400-Ultra. Les deux sont accompagnés de 12 Go de RAM LPDDR5X (et options jusqu’à 1 To de stockage selon les versions). Le système de refroidissement Xiaomi 3D IceLoop gère la dissipation thermique avec efficacité, séparant vapeur et liquide pour répartir la chaleur uniformément.

Ils partagent une batterie de 5 500 mAh. Le Pro offre une recharge filaire rapide à 90 W et une recharge sans fil de 50 W, tandis que le modèle standard se contente d’une recharge filaire 67 W. Xiaomi promet que la batterie conserve 80 % de sa capacité après 1 600 cycles.

Design & robustesse

La série 15T arbore un dos en fibre de verre et un cadre plat, avec des bords légèrement arrondis pour plus de confort. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 7i, promettant une résistance aux rayures doublée par rapport à la génération précédente. Les appareils sont certifiés IP68 (submersibles jusqu’à 3 mètres) et le Pro bénéficie d’un châssis en alliage 6M13 renforcé pour résister aux chutes.

Les coloris annoncés : Noir, Gris et Mocha ou Rose Gold selon les variantes. Le Pro mise sur la sobriété, le modèle standard se permet une touche plus douce avec le Rose Gold.

Prix & disponibilité

En Europe, les prix de lancement sont les suivants : 649,99 € pour le Xiaomi 15T et 799,99 € pour le Xiaomi 15T Pro (version de base). Xiaomi propose une offre de lancement sur Mi.com : la Xiaomi Pad 7 offerte, ainsi que d’autres cadeaux à valeur cumulée jusqu’à 600 €. La promotion est valable du 24 septembre au 31 octobre 2025.

HyperOS 3 sera déployé en mise à jour OTA à partir de la fin octobre 2025 dans certaines régions.

Récapitulatif technique

Modèles : Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro

Processeurs : Dimensity 8400-Ultra (15T), Dimensity 9400+ (15T Pro)

RAM : 12 Go LPDDR5X

Stockage : jusqu’à 1 To (Pro)

Écran : 6,83″ OLED, 1,5K, jusqu’à 144 Hz (Pro) / 120 Hz (standard)

Caméra principale : 50 MP Summilux (f/1,62 Pro / f/1,7 standard)

Autres capteurs photo : ultra grand-angle + téléobjectif (5× sur le modèle Pro)

Vidéo : 4K 30 fps HDR10+ sur toutes les focales, 4K 120 fps sur le Pro + 10 bits Log en 4K 60 fps

Connectivité hors réseau (voix à 1,9 km / 1,3 km) via Xiaomi Astral Communication

OS : HyperOS 3 + HyperAI

Batterie : 5 500 mAh

Recharge : 90 W filaire + 50 W sans fil (Pro), 67 W filaire (standard)

Résistance : IP68, verre Gorilla Glass 7i, châssis 6M13 (Pro)

Poids / dimensions : environ 210 g pour le Pro, 7,96 mm d’épaisseur

Prix de lancement : 799,99 € (Pro), 649,99 € (standard)

Déploiement HyperOS 3 en OTA prévu fin octobre 2025

