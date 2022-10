Google Nest Wifi Pro, du Wi-Fi 6E pour être plus rapide.

Avec son Google Nest Wifi Pro, le géant du Net vient d’annoncer la sortie de son tout nouveau routeur Wi-Fi. Une nouvelle solution qui embarque les trois bandes du Wi-Fi avec l’arrivée du Wi-Fi 6E.

Pour ceux qui l’ignorent encore, Google s’est lancé depuis un moment dans la fourniture d’équipement réseau et connectée grand public avec sa gamme « Google Nest ». Une gamme qui reprend, des points d’accès, un routeur, des caméras, un thermostat…

Avec cette gamme, la marque entend vous proposer une solution complète pour votre maison et au passage entrer dans votre maison avec notamment son assistant Google. Cette semaine, la marque met à jour son routeur et propose une nouvelle solution ultra rapide.

Google Nest Wifi Pro, du Wi-Fi 6E pour plus de vitesse.

Cette nouvelle version de son routeur baptisée Google Nest Wifi Pro a en effet pour objectif d’offrir au client un réseau plus rapide avec l’intégration du Wi-Fi 6E. De fait, désormais pour le client il sera possible de se connecter sur les trois bandes de fréquences à savoir le 2.4GHz et le 5GHz, mais aussi le 6GHz proposé par le Wi-Fi 6E. Google nous annonce que ce nouveau Google Nest Wifi Pro est en mesure de couvrir jusqu‘à 2200 m² par routeur. Tout en signalant qu’il propose des packs incluant 1, 2 ou 3 routeurs. De quoi faire monter la portée du Wi-Fi à 6600 m².

Google souligne également la présence du 802.11s, alias le support d’une solution Mesh entre les différents routeurs associés pour n’avoir qu’un seul réseau pour l’utilisateur. Pour ce qui est de la sécurité de votre réseau Wi-Fi, ce dernier gère le WPA3. Le routeur est également doté de deux ports Ethernet Gigabit de quoi pouvoir venir vous raccorder en filaire si l’envie vous prend. Autre détail intéressant, ce tout nouveau routeur sera également compatible avec la nouvelle norme Matter pour permettre au client d’associer ses objets connectés domotiques. En revanche, chose surprenante, Google affiche sur son site que ce nouveau venu n’est pas compatible avec les anciennes générations de Google Nest Wifi.

Pour ce qui est de la configuration du routeur de Google, la marque américaine a voulu faire simple et intuitif, ainsi la configuration du routeur pourra se faire directement depuis l’application pour smartphone Google Home. Il sera également possible de configurer toute une série de fonctions et d’options directement depuis l’application par exemple le contrôle parental, la clé d’encryption et les mises à jour système du routeur.

De la technique et du design pour la maison.

Le tout tient dans un boitier d’une taille de 130mm x 117mm x 85mm pour un poids de 450 grammes. Mais surtout, Google avec ce nouveau Google Nest Wifi Pro propose un routeur design qui ressemble à une sorte d’œuf de Fabergé uni laqué disponible en quatre coloris à savoir blanc, rose, crème ou bleu ciel. Google joue également la marque de l’écologie en soulignant que 60% du routeur est fabriqué avec des matériaux recyclés.

Prix et Disponibilité.

Le Google Nest Wifi Pro est proposé au prix de 199.99€ pour le pack 1 module. 299.99€ pour le pack 2 modules, 399.99€ pour le pack 3 modules.