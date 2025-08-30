Redmi 15 5G : un smartphone simple et efficace pour le quotidien

Pas besoin de casser sa tirelire pour avoir un smartphone qui fait bien le boulot. Avec le Redmi 15 5G, Xiaomi propose un téléphone pensé pour celles et ceux qui veulent un appareil fiable, fluide et agréable à utiliser au quotidien, sans fioritures inutiles.

Ce nouveau modèle s’adresse avant tout à celles et ceux qui veulent un grand écran, une bonne autonomie, et un peu de 5G pour rester dans l’air du temps, tout ça à un prix raisonnable.

Un grand écran agréable pour surfer, lire ou regarder des vidéos

Le Redmi 15 est équipé d’un grand écran de 6,79 pouces, avec une belle résolution Full HD+. Ce que ça veut dire concrètement ? Que les textes sont nets, les vidéos bien détaillées, et que tu profites de ton contenu sans forcer les yeux.

Il a aussi un rafraîchissement de 90 Hz, ce qui rend les mouvements plus fluides, par exemple quand tu fais défiler une page sur un site ou dans tes réseaux sociaux. Ce n’est pas indispensable, mais c’est franchement appréciable.

Une autonomie qui tient facilement la journée (et plus)

Si tu en as marre de devoir recharger ton téléphone tous les soirs, bonne nouvelle : le Redmi 15 tient bien la route. Avec sa batterie de 5 030 mAh, tu peux facilement tenir une journée entière, voire plus si tu n’es pas tout le temps dessus.

Et quand il faut le recharger, le chargeur 33 W inclus permet de refaire le plein assez vite. Pas besoin de laisser le téléphone branché des heures.

Il fait tourner tout ce qu’il faut sans souci

Côté performance, Xiaomi a mis un processeur MediaTek Dimensity 6100+. Ce n’est pas une bête de course, mais pour les applis du quotidien — comme WhatsApp, TikTok, YouTube ou les mails — c’est largement suffisant.

Tu as aussi le choix entre 4 ou 6 Go de RAM, avec 128 Go de stockage pour tes photos, applis et vidéos. Et si ça ne suffit pas, tu peux ajouter une carte microSD.

Un appareil photo simple mais efficace

Pas besoin de dix objectifs pour faire de bonnes photos. Le Redmi 15 mise sur la simplicité : un capteur principal de 50 MP pour les photos du quotidien, et un second capteur pour aider à gérer la profondeur (flous d’arrière-plan, etc.).

Pour les selfies ou les appels vidéo, la caméra avant de 8 MP fait bien le travail. On ne parle pas ici d’un photophone, mais pour Instagram, les photos de vacances ou de famille, ça suffit largement.

Des petits plus qui font plaisir

Ce qui est chouette avec ce modèle, c’est qu’il garde des fonctions pratiques qu’on ne trouve plus partout :

une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs filaires,

un capteur d’empreintes sur le côté pour déverrouiller rapidement,

des haut-parleurs stéréo pour un son plus équilibré,

et même un port infrarouge pour contrôler ta télé !

Il tourne avec Android 13 (MIUI 14), avec une interface personnalisable et plutôt fluide.

Fiche technique simplifiée

Écran : 6,79 pouces, Full HD+, 90 Hz

Batterie : 5 030 mAh, charge rapide 33 W

Processeur : MediaTek Dimensity 6100+

Mémoire : 4 ou 6 Go de RAM / 128 Go de stockage + microSD

Appareil photo : 50 MP (arrière), 8 MP (avant)

Système : Android 13 (MIUI 14)

Connectique : USB-C, prise jack, infrarouge

Autres : 5G, empreinte digitale latérale, haut-parleurs stéréo

