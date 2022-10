Crosscall lance X-vibes.

La marque française bien connue pour ses smartphones robuste annonce la sortie de X-VIBES, son premier casque universel à conduction osseuse. La marque s’engouffre ainsi dans un nouveau marché de niche.

On ne vous présente plus la marque Crosscall, en effet, la marque s’est spécialisée depuis des années dans le marché des smartphones robustes. Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion à maintes reprises de vous présenter ses différents modèles.

Cette fois, ce n’est pas sur le segment des smartphones que la marque se lance, mais dans celui de l’audio portable et plus particulièrement celui des casques sans fil. Mais pas n’importe quel type de casque.

X-VIBES, son premier casque universel à conduction osseuse.

Effectivement, la marque a décidé de se lancer dans un segment de niche très fermé, celui des casques à conduction osseuse. Un marché dans lequel s’n marché dans lequel s’est déjà engouffré Shokz ou encore Philips Audio.

Ce casque se propose comme un casque ultra léger avec un poids de 34 grammes et vient se placer de part et d’autre des oreilles et de la nuque. En outre, le casque est doté d’un excellent rapport signal sur bruit (SNR). De plus il est équipé d’un micro MEMS, qui selon l’entreprise garantit une prise de son optimale. Le casque est également doté d’un second micro qui capte les bruits environnants et les réduit grâce à la technologie « Environmental Noise Canceling » (ENC). Grâce à cette technologie, l’interlocuteur n’entendra que très peu voir pas du tout les bruits ambiants lors d’une communication.

Pour ce qui est de l’autonomie du casque, Crosscall annonce pour ce casque à conduction osseuse X-VIBES une autonomie jusqu’à 14h en écoute ou en communication. Et ce, grâce notamment au choix de la batterie par Crosscall, une batterie de 200 mAh. Batterie qui pourra être rechargée via un port USB-C.

Bluetooth, fonctionnalité Push-to-Talk…

La liaison avec votre smartphone se fera quant à elle via une connexion Bluetooth. Cette connexion permettra notamment d’exploiter la fonction Push-to-Talk (mode Talkie-Walkie) développée Crosscall pour ses téléphones. Il est ainsi possible de communiquer instantanément et simultanément avec plusieurs personnes. Pour cela, rien de plus simple : il suffit d’appuyer sur le bouton multifonction du casque pour se connecter et communiquer au reste du groupe.

Enfin, pour rester fidèle à ses convictions et son business model, le casque X-VIBES, supporte les conditions les plus critiques (pluie, neige, températures extrêmes …) grâce à sa résistance (chutes à 1m80 de hauteur) et à son étanchéité. Certifié IP67, il peut résister à une immersion sous 1m d’eau.

Prix et Disponibilité.

Le X-VIBES sera disponible dès le 11 octobre sur le site de la marque pour les membres Crosscall UP, et à partir du 21 octobre dans les points de vente. Son prix public conseillé est de 149,99 €.