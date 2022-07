Le Xiaomi 12S Ultra dévoilé !

À l’occasion d’un évènement, le constructeur vient de dévoiler son tout nouveau Xiaomi 12S Ultra. Un smartphone haut de gamme qui s’offre un partenariat avec Leica pour son capteur photo.

Xiaomi revient en ce début de vacances sur le devant de la scène dans le monde très concurrentiel du smartphone. La marque avec ce nouveau modèle poursuit sa progression et sa volonté de s’imposer comme leader dans le domaine. Pour ce faire, elle propose un nouveau smartphone qui se décline en plusieurs modèles. Nous nous sommes arrêtés sur le modèle le plus extrême de la marque.

Xiaomi 12S Ultra, le top du top.

C’est devenu une habitude maintenant chez les constructeurs de smartphone, quand ils sortent un nouveau modèle de smartphone, celui se décline en 2, 3 voire 4 variants (un peu comme le Covid J ). Avec le Xiaomi 12S Ultra, la marque chinoise noue un partenariat avec Leica pour proposer un capteur photo de qualité. Il faut dire qu’après son partenariat avec Huawei, Leica a su s’aguerrir en matière de capteur photo pour smartphone.

C’est le cas sur le Xiaomi 12S Ultra avec à l’arrière un triple capteur photo qui comprend un capteur 50MP, un second de 48MP et un troisième de 48MP également. Pour ce qui est de la caméra avant, Xiaomi a opté pour un capteur 32MP.

Pour le reste on retrouve un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) huit cœurs accompagnés d’un GPU Adreno 730. Pour la mémoire, le Xiaomi 12S Ultra embarque 8Go ou 12Go de mémoire vive pour une capacité de stockage de 256Go voir 512Go. L’écran quant à lui AMOLED s’offre une taille de 6.73 pouces pour un taux de rafraichissement 120Hz compatible Dolby Vision, HDR10+.

Ultra comme ultra connecté !

Alors, oui, ce modèle aura de quoi nous séduire nous fan de technologie sans fil et pour cause. Ce Xiaomi 12S Ultra propose de la 5G, mais aussi du Wi-Fi 6E et rétro compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e. Le tout est bien évidemment double bande. Pour le Bluetooth, le téléphone mobile hérite du Bluetooth 5.2 qui est accompagné du NFC.

Enfin, dernière technologie sans fil embarquée, la charge à induction avec la norme Qi 50W qui permettra de recharger le téléphone sans fil en 50 minutes. En outre, la batterie est une batterie d’une capacité de 4860 mAh qui pourra aussi compter sur la technologie filaire Fast Charge 67W.