Test : Shokz OpenDots 2, le clip-on open-ear qui change la donne ?

Avec les Shokz OpenDots 2, la marque connue pour ses casques à conduction osseuse pousse encore plus loin son format « clip-on » à oreille ouverte, inauguré avec les OpenDots ONE.

Le principe est toujours le même : des écouteurs qui se clipsent sur le pavillon de l’oreille, sans intra ni embout, pour écouter sa musique tout en restant pleinement conscient de son environnement.

Mais cette deuxième génération promet un vrai bond côté son, avec la technologie Bassphere 2.0, un Dolby Audio amélioré et de nouveaux contrôles.

Afin de vérifier tout cela, nous l’avons mis à l’épreuve.

Préambule.

L’écouteur à oreille ouverte s’impose peu à peu comme une catégorie à part entière, à mi-chemin entre le confort des intras et la sécurité des oreilles libres. Shokz, pionnier du genre, dégaine les Shokz OpenDots 2 : un format clip-on léger, pensé pour ne jamais vous isoler du monde extérieur. La promesse est claire : un maintien sûr pendant l’effort, un son plus riche que ce à quoi on s’attend d’un open-ear, et une certification renforcée contre la transpiration et la pluie. Reste à voir si l’absence d’isolation, inhérente au concept, ne plombe pas trop l’expérience. C’est tout l’objet de ce test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Type & Design Écouteurs open-ear (oreille ouverte) à clip , sans embout intra-auriculaire Structure flexible en nickel-titane qui s’adapte à la morphologie de l’oreille Silicone profilé pour le confort et le maintien Détection dynamique d’oreille : écouteurs gauche/droite interchangeables

Audio Système acoustique sphérique Bassphere 2.0 : 2 haut-parleurs sur mesure de 11,8 mm par écouteur, performance équivalente à un driver de 16 mm Diaphragme redessiné réduisant la distorsion de 70 % Dolby Audio Technologie MirrorPitch™ (son orienté vers le conduit auditif) Technologie DirectPitch™ (réduction des fuites sonores) 4 modes d’égalisation (Standard, Bass, Vocal, Private) + EQ manuel + Smart EQ automatique

Micros & Appels Triple micro : 2 micros à conduction aérienne + 1 micro à conduction osseuse Réduction de bruit par IA + beamforming adaptatif

Batterie & Charge Autonomie : jusqu’à 10 h par charge, 40 h au total avec le boîtier Charge rapide : 5 min = 2 h d’écoute Temps de charge : écouteurs 1 h ; boîtier 2 h (filaire) / 4 h (sans fil) Boîtier compatible charge sans fil Qi

Connectivité Bluetooth 6.1 , portée jusqu’à 10 m MultiPoint (2 appareils simultanés) Fast Pair (Android) et Microsoft Swift Pair (Windows) Fonction Find My Earbuds + localisation via Google Find Hub

Résistance : certification IP57 (eau et poussière, écouteurs uniquement)

certification (eau et poussière, écouteurs uniquement) Poids : 6,4 g par écouteur, boîtier 38,8 g, 51,6 g au total

par écouteur, boîtier 38,8 g, au total Contrôles : tap (x2 lecture/pause) et pincement à capteur de force (x1 lecture/pause/appel, x2 piste suivante/rejet, maintien = volume)

tap (x2 lecture/pause) et pincement à capteur de force (x1 lecture/pause/appel, x2 piste suivante/rejet, maintien = volume) Application : Shokz App (iOS et Android)

Shokz App (iOS et Android) Coloris : Noir, Gris, Blanc nacré (Pearl White)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Les écouteurs Shokz OpenDots 2

Le boîtier de charge (avec recharge sans fil Qi)

Un câble de charge USB-C

La documentation (guide de démarrage, sécurité, garantie)

Comme souvent chez Shokz, la présentation est soignée et donne une belle première impression, à la hauteur du positionnement premium du produit

Installation / Configuration.

La mise en route est l’un des points forts du produit. À l’ouverture du boîtier, l’appairage démarre automatiquement, et grâce à la prise en charge de Fast Pair (Android) et Microsoft Swift Pair (Windows), une fenêtre de connexion apparaît dès que les écouteurs sont à proximité de votre appareil. En quelques secondes, c’est connecté.

Le MultiPoint permet de relier deux appareils en même temps — par exemple un smartphone et un ordinateur portable — et de basculer de l’un à l’autre sans manipulation fastidieuse. Pratique pour passer d’un podcast sur le téléphone à une visio sur le PC.

Le véritable centre de contrôle, c’est l’application Shokz. C’est elle qui débloque le plein potentiel des OpenDots 2 : activation du Dolby Audio amélioré, choix parmi les 4 modes d’égalisation (ou réglage manuel / Smart EQ), personnalisation des gestes, suivi de la batterie, mises à jour du firmware et fonction Find My Earbuds. Sans l’app, les écouteurs fonctionnent, mais on passe à côté d’une bonne partie de leur intelligence.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Shokz OpenDots 2

Smartphone avec l’application Shokz

Prise en main.

Dès le déballage, les Shokz OpenDots 2 impressionnent par leur légèreté : 6,4 g par écouteur. Le format clip-on, qui vient pincer délicatement le pavillon de l’oreille à la manière d’une boucle d’oreille à clip, surprend au premier abord, puis se fait totalement oublier. C’est sans doute l’argument numéro un de ce produit : le confort. La structure flexible JointArc en nickel-titane épouse des morphologies d’oreille très variées, et la pression sur le conduit auditif est quasi inexistante.

Détail malin : il n’y a ni gauche ni droite. La détection dynamique d’oreille reconnaît automatiquement de quel côté l’écouteur est porté, ce qui supprime toute hésitation au moment de les mettre. Les contrôles, eux, reposent sur deux logiques : un tap (double tap pour lecture/pause) et un pincement à capteur de force, plus précis et conçu pour éviter les déclenchements accidentels. Pincer une fois pour mettre en pause ou répondre, deux fois pour passer un morceau, maintenir pour le volume : on prend vite le pli.

Utilisation.

À l’usage, les Shokz OpenDots 2 confirment leur vocation d’écouteurs pour gens actifs. Le maintien est sûr : même en courant, ils ne bougent pas, et la certification IP57 (résistance à l’eau et à la poussière) permet d’affronter sans crainte la transpiration et la pluie. C’est un cran au-dessus de l’IP54 de la première génération, et cela en fait un vrai compagnon d’entraînement.

Côté son, c’est là que Shokz a concentré ses efforts. Le système Bassphere 2.0, avec ses deux haut-parleurs de 11,8 mm logés dans un module sphérique, délivre un rendu étonnamment riche pour un open-ear, avec des basses présentes — ce qui est rarement le point fort de cette catégorie. La technologie MirrorPitch oriente le son vers le conduit auditif pour un rendu plus plein et focalisé, tandis que le Dolby Audio amélioré apporte de la spatialisation. Soyons clairs : on ne parle pas du niveau d’un intra à réduction de bruit active, et ce n’est pas le but. Dans le contexte de l’oreille ouverte, le résultat est convaincant et va au-delà des attentes.

Nous sommes étonné par la qualité sonore et le rendu de basse pour des écouteurs qui sont de type clip-on.

Le revers du concept est inévitable : sans isolation, l’environnement sonore se mêle en permanence à la musique. C’est précisément l’intérêt pour la sécurité (entendre les voitures, rester attentif), mais cela montre ses limites à grande vitesse — à vélo par exemple, le vent crée un souffle qui couvre une partie de la musique. Pour les podcasts, les appels ou la course à pied, en revanche, c’est idéal. La technologie DirectPitch limite par ailleurs les fuites sonores, de sorte que vos voisins de bureau n’entendront pas (trop) ce que vous écoutez.

Pour les appels, le triple micro (deux à conduction aérienne, un à conduction osseuse) couplé à la réduction de bruit par IA fait du bon travail pour isoler la voix dans les environnements bruyants.

Il est aussi important de souligner le confort de ce type d’écouteurs : les casques sont plus lourds et encombrants, les intra-auriculaires fatiguent le canal auditif, alors qu’ici on en vient même à les oublier.

Bien que conçus principalement pour le sport, les OpenDots 2 sont (selon moi) un compagnon idéal au bureau pour ceux qui recherchent une oreillette confortable, permettant d’entendre ce qui se passe autour de soi sans avoir à retirer ses écouteurs toutes les deux minutes et les remettre rapidement lors d’un appel.

J’ai secoué ma tête et à aucun moment je n’ai senti les écouteurs se déloger, le maintien « clip-on » est juste exceptionnel.

Plus besoin de lire le petit « R » ou « L » sur les écouteurs, les OpenDots 2 sont interchangeables et l’application détecte dans quelle oreille se trouve chaque écouteur.

Autonomie

L’autonomie est solide pour la catégorie : jusqu’à 10 heures d’écoute par charge, et 40 heures au total avec le boîtier. De quoi tenir largement plusieurs jours sans recharger. La charge rapide est un vrai plus : 5 minutes dans le boîtier suffisent à récupérer 2 heures d’écoute, parfait avant une sortie improvisée. Le boîtier se recharge en filaire (2 h) ou en sans fil via un chargeur Qi (4 h), ce qui ajoute en confort au quotidien. À noter, comme toujours, que ces chiffres sont mesurés en conditions de laboratoire (volume à 50 %, codec SBC) et varient selon l’usage réel.

Conclusion.

Les Shokz OpenDots 2 ne chercheront pas à plaire à tout le monde, et c’est assumé. Pour leur cible — coureurs, cyclistes, actifs et amateurs d’écoute consciente de l’environnement — ils constituent une réussite. Le confort est exceptionnel (au point que même les réfractaires aux écouteurs pourraient s’y convertir), le maintien irréprochable, et la certification IP57 en fait un partenaire de sport fiable. Surtout, Shokz a comblé le principal défaut des open-ear : le son. Grâce au Bassphere 2.0 et au Dolby Audio amélioré, le rendu est riche, avec des basses surprenantes pour le format.

Deux limites tiennent à la nature même du produit. D’abord, l’absence d’isolation : c’est le principe de l’oreille ouverte, mais cela limite l’écoute dans les environnements très bruyants ou à grande vitesse (vélo). Ensuite, le prix premium de 199,95 € pourra refroidir, d’autant que Shokz propose désormais les OpenDots Air, plus abordables (et sans Dolby Audio ni charge sans fil), pour ceux qui privilégient le budget.

En clair : si vous cherchez des écouteurs à porter toute la journée, confortables, sûrs pendant l’effort et capables de vous laisser entendre le monde, les OpenDots 2 sont parmi les meilleurs de leur catégorie. Si vous voulez vous couper du bruit ambiant, regardez plutôt du côté des intras à réduction de bruit active — ce n’est tout simplement pas le même usage.

Points Positifs Points Négatifs + Confort exceptionnel et très léger – Prix + Son riche avec de vraies basses – Pas d’isolation ( c’est le principe ici) + Multipoint

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 16/20 Note finale : 17,8/20

Liens d’achat.

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Galerie Photo :

Photos du produit :

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