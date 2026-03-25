Xiaomi résultats financiers 2025 : croissance record portée par les smartphones, l’IoT et les véhicules électriques

Xiaomi publie ses résultats financiers 2025 avec des performances en nette hausse. Le groupe chinois annonce un chiffre d’affaires de 457,3 milliards de yuans, en progression de 25 % sur un an, accompagné d’un bénéfice net ajusté en forte croissance. Entre smartphones, IoT et véhicules électriques avec la Xiaomi SU7, le constructeur confirme une diversification désormais structurante.

Le fabricant poursuit sa stratégie d’expansion sur plusieurs segments clés. La marque étoffe son catalogue au-delà du mobile et renforce sa présence dans les technologies d’avenir, notamment l’automobile électrique et l’intelligence artificielle.

Une année 2025 record pour Xiaomi

Les résultats financiers Xiaomi 2025 marquent un tournant pour le groupe. Avec un chiffre d’affaires de 457,3 milliards de yuans (environ 58 milliards d’euros), Xiaomi enregistre une croissance de 25 % sur un an.

Le bénéfice net ajusté progresse encore plus rapidement, avec une hausse de 43,8 %. Cette dynamique traduit une amélioration des marges et une montée en puissance des activités à plus forte valeur ajoutée.

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Cette performance s’inscrit dans un contexte de reprise progressive du marché technologique mondial, mais aussi dans une stratégie de diversification engagée depuis plusieurs années.

Smartphones : Xiaomi reste dans le top 3 mondial

Le segment mobile reste central dans les résultats financiers Xiaomi 2025. Le constructeur conserve sa place dans le top 3 mondial des fabricants de smartphones pour la cinquième année consécutive.

Cette stabilité s’explique par :

une présence forte sur les marchés émergents

une montée en gamme progressive

une stratégie produit élargie

Xiaomi continue de capitaliser sur un positionnement compétitif, combinant prix agressifs et fiches techniques solides.

Malgré un marché globalement mature, le groupe parvient à maintenir ses volumes et à améliorer la rentabilité de cette activité.

IoT : un écosystème en croissance continue

Autre pilier des résultats financiers Xiaomi 2025, l’activité IoT (Internet des objets) atteint un nouveau record.

Xiaomi bénéficie d’un écosystème très large incluant :

objets connectés domestiques

wearables

solutions de maison intelligente

Cette stratégie d’écosystème permet de fidéliser les utilisateurs et d’augmenter le panier moyen par client.

La croissance de l’IoT confirme l’intérêt du modèle Xiaomi, basé sur l’interconnexion des produits et une expérience unifiée.

Véhicules électriques : cap des 100 milliards franchi

L’un des faits marquants des résultats financiers Xiaomi 2025 concerne les nouvelles activités. Les revenus issus des véhicules électriques, de l’IA et des initiatives émergentes dépassent pour la première fois les 100 milliards de yuans.

La Xiaomi SU7 joue un rôle clé dans cette progression.

Le constructeur annonce :

une forte croissance des livraisons

des jalons industriels atteints

une adoption rapide du modèle

Ce segment devient désormais stratégique, confirmant l’entrée réussie de Xiaomi sur le marché automobile.

Xiaomi SU7 : un levier de croissance majeur

La Xiaomi SU7 s’impose comme un élément structurant des résultats financiers Xiaomi 2025.

Ce véhicule électrique marque :

l’entrée officielle de Xiaomi dans l’automobile

une diversification vers un marché à forte croissance

une montée en puissance technologique

Le succès initial du modèle montre la capacité du groupe à transposer son savoir-faire dans un nouveau secteur, notamment en matière d’intégration logicielle et d’expérience utilisateur.

Intelligence artificielle et nouvelles initiatives

Au-delà de l’automobile, Xiaomi investit fortement dans l’intelligence artificielle.

Les résultats financiers Xiaomi 2025 reflètent cette orientation avec :

le développement de fonctionnalités IA dans les produits

l’optimisation de l’écosystème connecté

l’amélioration des services

L’IA devient un levier transversal, renforçant l’attractivité des smartphones, objets connectés et véhicules.

Une stratégie de diversification désormais aboutie

Les résultats financiers Xiaomi 2025 illustrent une transformation profonde du groupe.

Xiaomi n’est plus uniquement un fabricant de smartphones. L’entreprise s’appuie désormais sur trois piliers :

mobile

IoT

nouvelles activités (EV, IA)

Cette diversification permet de réduire la dépendance à un seul marché et d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.

Ce qu’il faut retenir

Les résultats financiers Xiaomi 2025 confirment une année record avec une forte croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice.

Le groupe dépasse les 100 milliards de yuans dans les nouvelles activités, notamment les véhicules électriques.

Les smartphones restent un pilier solide avec une position mondiale stable.

L’IoT continue de progresser et renforce l’écosystème Xiaomi.

La stratégie multi-produits s’impose comme un levier clé pour l’avenir.

Positionnement sur le marché

Avec ces résultats financiers Xiaomi 2025, le groupe consolide sa position parmi les leaders mondiaux de la tech.

Sur le segment mobile, Xiaomi rivalise avec les principaux fabricants internationaux.

Dans l’IoT, il se positionne comme un acteur majeur de la maison connectée.

Sur l’automobile, il entre en concurrence avec les constructeurs électriques établis et les nouveaux entrants.

Le public cible reste large :

grand public pour les smartphones

utilisateurs connectés pour l’IoT

early adopters pour les véhicules électriques

FAQ : Xiaomi résultats financiers 2025

Quelle est la croissance du chiffre d’affaires Xiaomi en 2025 ?

Le chiffre d’affaires atteint 457,3 milliards de yuans, en hausse de 25 % sur un an.

Quel est le bénéfice de Xiaomi en 2025 ?

Le bénéfice net ajusté progresse de 43,8 %, montrant une forte amélioration de la rentabilité.

Quelle place occupe Xiaomi sur le marché des smartphones ?

Xiaomi reste dans le top 3 mondial pour la cinquième année consécutive.

Quel est le poids des véhicules électriques dans les revenus ?

Les activités incluant les véhicules électriques dépassent les 100 milliards de yuans pour la première fois.

Quel rôle joue la Xiaomi SU7 ?

Elle constitue un moteur de croissance majeur dans la stratégie automobile du groupe.

Récapitulatif technique

Chiffre d’affaires : 457,3 milliards RMB

Croissance : +25 % YoY

Bénéfice net ajusté : +43,8 %

Revenus EV + IA : >100 milliards RMB

Position smartphone : top 3 mondial

IoT : record historique

Véhicule clé : Xiaomi SU7

Axes stratégiques : EV, IA, écosystème connecté

En résumé

Les résultats financiers Xiaomi 2025 marquent une étape clé avec une croissance soutenue et une diversification réussie.

Le groupe confirme son expansion au-delà du smartphone, notamment dans les véhicules électriques.

L’IoT et l’IA renforcent son écosystème global.

Xiaomi s’impose comme un acteur technologique multi-segments.

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