Black Friday : le Samsung Galaxy Z Fold6 à 1599€ au lieu de 1979€ chez Amazon

Le Samsung Galaxy Z Fold6, smartphone pliable ultra-performant, passe à 1599€ au lieu de 1979€ pour le Black Friday sur Amazon. Avec son écran flexible de 7,6 pouces, son processeur puissant et sa compatibilité 5G, ce modèle combine innovation et polyvalence. Profitez de cette offre exceptionnelle pour vous équiper d’un smartphone premium à prix réduit, idéal pour les amateurs de high-tech et de performances mobiles.

Prix conseillé : 1 979,00 EUR –19%

Prix : 1 599,00 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Explorez dès maintenant la technologie mobile du futur avec le Galaxy Z Fold6 : un immense écran pliable de 7,6 pouces qui gagne en finesse et en légèreté pour profiter d'une immersion totale dans vos jeux, films et séries préférés. Vivez également une expérience ultime avec Galaxy AI¹ ²

Le design du smartphone Galaxy Z Fold6 est conçu pour durer grâce au verre Corning Gorilla Glass Victus 2, un cadre en aluminium Armor utra résistant et doté d'une résistance à l'eau IP48

Profitez d'intenses sessions de jeu avec le Galaxy Z Fold6 grâce au processeur le plus avancé des Galaxy Z Fold. Sa batterie de 4400mAh en fait un modèle d'endurance qui vous suivra de jour comme de nuit³

L'appareil photo le plus puissant sur un Galaxy Z Fold ⁴ : avec ses 3 capteurs et son nouveau moteur ProVisual, sublimez chaque détail, pour chacune de vos photos et vidéos

Des photos et vidéos à tomber : l'incroyable appareil photo ajuste l'exposition des clichés pour montrer chaque détail. Déployez l'immense écran lumineux de votre Galaxy Z Fold6 et profitez de vos jeux même en plein soleil grâce à VisionBooster.

