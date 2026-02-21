Pompe solaire d’arrosage extérieur Wi-Fi intelligente DiO : une solution autonome pour un jardin connecté

La pompe solaire d’arrosage extérieur Wi-Fi intelligente s’impose comme une réponse concrète aux besoins d’automatisation du jardin. Pensée pour fonctionner sans raccordement électrique, elle transforme une simple réserve d’eau en système d’irrigation pilotable à distance. Une approche moderne de l’arrosage extérieur, plus rationnelle et autonome.

La marque DiO enrichit son catalogue d’objets connectés dédiés à l’habitat avec cette solution orientée jardin. Déjà présente sur le segment de la maison intelligente, la gamme du constructeur s’agrandit ici avec un dispositif combinant énergie solaire, connectivité Wi-Fi et fonctionnalités logicielles avancées via l’application DiO One.

Une pompe solaire d’arrosage pensée poutonomie énergétique

Le cœur du dispositif repose sur un panneau solaire associé à une batterie intégrée. Cette configuration permet à la pompe de fonctionner sans branchement au réseau électrique. L’énergie captée durant la journée alimente le système et assure un cycle d’arrosage régulier, même en l’absence de soleil immédiat grâce au stockage interne.

A relire : Avec Hydro, Konyks arrose votre jardin. Hydro, derrière ce nom assez évocateur, la société Konyks propose une nouvelle solution connectée, mais cette fois dédiée à l’extérieur. Et si vous arrosiez vos plantes à distance ?

L’utilisateur peut ainsi installer la pompe à proximité d’une cuve, d’un récupérateur d’eau ou d’un réservoir existant. Aucun câblage spécifique n’est requis. Cette autonomie énergétique répond aux contraintes des jardins éloignés d’une prise électrique et simplifie l’installation dans des environnements variés.

Autre point notable : une fois configurée, la pompe peut continuer à fonctionner sans connexion Internet. Sa mémoire interne conserve les paramètres programmés, garantissant la continuité de l’arrosage même en cas de coupure réseau.

Programmation précise et gestion intelligente de l’arrosage

La programmation d’arrosage constitue l’un des atouts majeurs de cette pompe solaire connectée. Depuis l’application DiO One, l’utilisateur définit la durée et la fréquence des cycles : de quelques secondes à plusieurs minutes, toutes les heures ou selon un rythme quotidien.

Ce niveau de précision permet d’adapter l’irrigation aux besoins spécifiques d’un potager, de massifs floraux ou de plantes en bac. L’objectif est d’éviter les excès tout en garantissant un apport hydrique suffisant. La pompe ajuste alors son fonctionnement en fonction des paramètres définis.

Le contrôle à distance via smartphone ajoute une dimension pratique. Que l’on soit chez soi ou en déplacement, il devient possible de modifier un programme ou de déclencher un arrosage ponctuel. Cette gestion à distance s’inscrit dans une logique de jardin connecté, où chaque équipement peut être piloté depuis une interface unique.

WeatherSync : exploitation de la météo locale en temps réel

La pompe solaire d’arrosage DiO s’appuie également sur la fonctionnalité WeatherSync intégrée à l’application. Cette technologie exploite les données météo locales en temps réel afin d’ajuster les recommandations d’usage.

Concrètement, si des précipitations sont prévues ou si l’humidité ambiante est élevée, l’utilisateur peut adapter la fréquence d’arrosage pour limiter le gaspillage d’eau. L’application tient compte des conditions climatiques précises à l’endroit de l’installation, offrant ainsi une gestion plus cohérente de la consommation.

WeatherSync joue aussi un rôle préventif. Des alertes peuvent être envoyées en cas de tempête ou de gel, permettant d’anticiper certaines situations à risque pour les plantations. Cette exploitation des données météo participe à une utilisation plus raisonnée des ressources.

PlantScan : reconnaissance des plantes et recommandations personnalisées

La marque étoffe l’expérience utilisateur avec la fonction PlantScan, basée sur l’intelligence artificielle. À partir d’une simple capture ou d’une identification guidée, l’application reconnaît l’espèce végétale et propose des recommandations d’arrosage adaptées.

Après quelques questions complémentaires, le système suggère un programme cohérent avec les besoins de la plante identifiée. Cette approche vise à accompagner les utilisateurs moins expérimentés dans la gestion de leur jardin, tout en conservant la possibilité d’ajuster manuellement les paramètres.

L’intégration d’une fonction IA dans un équipement d’arrosage illustre l’évolution des solutions domestiques vers davantage de contextualisation. Plutôt que de proposer un réglage générique, la pompe solaire connectée s’appuie sur des données spécifiques à chaque plante.

Installation simplifiée et conception robuste pour l’extérieur

L’installation se veut accessible. La pompe se connecte directement à une réserve d’eau existante, sans travaux particuliers ni compétences techniques avancées. Le fabricant fournit un filtre et une valve anti-retour afin de sécuriser le circuit et d’éviter les retours d’eau.

Côté conception, l’appareil bénéficie d’une certification IP54, indiquant une protection contre les projections d’eau et la poussière. Cette étanchéité le rend adapté à un usage quotidien en extérieur, sous des conditions climatiques variables.

L’ensemble forme une solution cohérente : énergie solaire, mémoire interne, connectivité Wi-Fi, exploitation des données météo et assistance par intelligence artificielle. La pompe solaire d’arrosage extérieur Wi-Fi intelligente DiO s’inscrit ainsi dans une logique d’optimisation des ressources et de simplification de l’entretien du jardin.

Récapitulatif technique

Type : pompe solaire d’arrosage extérieur Wi-Fi intelligente

Alimentation : panneau solaire avec batterie intégrée

Connectivité : Wi-Fi via application DiO One

Programmation : durée et fréquence personnalisables (secondes à minutes, cycles horaires ou quotidiens)

Fonctionnement hors ligne : oui, grâce à la mémoire interne

Compatibilité : cuve, récupérateur d’eau, réservoir existant

Fonctions avancées : WeatherSync (météo locale en temps réel), PlantScan (reconnaissance IA des plantes)

Indice de protection : IP54

Accessoires inclus : filtre et valve anti-retour

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

