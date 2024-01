Lumen Technologies et son Wi-Fi 7 révolutionnaire dévoilé au CES 2024.

Lumen Technologies a récemment introduit un appareil (routeur) Wi-Fi 7 innovant, marquant une avancée significative dans le domaine de la connectivité sans fil. Cette technologie, conçue spécialement pour les clients de Quantum Fiber multi-gig, promet des vitesses accrues et une expérience Wi-Fi améliorée par rapport aux générations précédentes Wi-Fi 6/6E.

Ce routeur Wi-Fi 7 sera officiellement présenté lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas.

Routeur Wi-Fi 7 Lumen Technologies, qu’est-ce qu’il propose ?

Selon l’entreprise, ce nouveau dispositif Wi-Fi 7 offre une couverture impressionnante, capable de desservir jusqu’à 90 % de la superficie d’une maison standard. Cette avancée technologique réduit considérablement le besoin de nœuds supplémentaires, simplifiant ainsi l’infrastructure de réseau domestique.

Capacité Multi-utilisateurs et Bande Passante

Le routeur est équipé de radios de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz travaillant en synergie pour assurer une transmission de données rapide et efficace. Cette configuration permettrait une prise en charge optimale de plusieurs utilisateurs et de demandes de bande passante gigabit, éliminant le besoin de câbles Ethernet supplémentaires dans la maison.

Latence Réduite et Vitesses Accrues

Par rapport à la technologie Wi-Fi 6/6E, le Wi-Fi 7 de Quantum Fiber offre une amélioration notable avec moins de 3 millisecondes de latence. Il assure une intégration transparente avec le réseau multi-gig de Quantum Fiber, offrant des vitesses symétriques allant jusqu’à 8 Gbps.

L’appareil devrait intégrer des fonctionnalités entièrement contrôlables via l’application Quantum Fiber. Cette application offre des fonctionnalités avancées telles que des contrôles parentaux, des diagnostics de performance Wi-Fi, et une suite de sécurité complète.

Le dispositif intègre une puce GPS pour améliorer les performances sur la bande 6GHz, conformément aux futures spécifications de la FCC. De plus, il repose sur le standard Open WRT de qualité opérateur avec Easy Mesh et prplMesh pour une gestion en temps réel et un niveau avancé de gestion des appareils.

Prix et Disponibilité.

Ce nouveau routeur spécialement dédié aux solutions fibre des opérateurs et plus particulièrement pour Quantum Fiber sera présenté au CES 2024.