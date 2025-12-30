Realme 16 Pro : ce que réserve le prochain smartphone milieu de gamme.

Le Realme 16 Pro va faire parler de lui. À quelques jours de son lancement officiel prévu le 6 janvier 2026, on connaît déjà presque tout sur ce smartphone qui vient s’insérer dans une gamme déjà bien fournie. Entre grand écran fluide, grosse batterie et appareil photo ambitieux, il se positionne comme un modèle complet, sans chercher à en faire trop.

Derrière ce nouveau modèle, on retrouve Realme, une marque désormais bien installée sur le marché du smartphone. Elle s’adresse ici à un public large, soucieux de performances solides sans forcément viser le très haut de gamme. Le Realme 16 Pro ne cherche pas à révolutionner le genre, mais plutôt à cocher toutes les bonnes cases.

Un grand écran fluide pour tout faire

Le téléphone est équipé d’un écran AMOLED en 1.5K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En clair, les animations sont fluides, les couleurs vives, et l’ensemble très agréable à l’œil. Que ce soit pour scroller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou jouer, l’affichage suit sans faiblir.

Un design soigné et une bonne résistance

Côté design, Realme a collaboré avec le designer Naoto Fukasawa pour offrir un look différent. Les lignes sont épurées, les coloris sobres mais modernes. Bonne surprise : le Realme 16 Pro est certifié IP69, ce qui signifie qu’il résiste très bien à l’eau et à la poussière. Un vrai plus pour ceux qui veulent un téléphone robuste au quotidien.

Un appareil photo qui veut voir tout en grand

À l’arrière, on retrouve un gros capteur photo de 200 mégapixels. Oui, c’est beaucoup. Et avec lui, Realme ajoute pas mal de petites fonctionnalités pratiques : stabilisation optique pour les photos moins floues, zoom sans perte pour les gros plans, et même quelques outils IA pour améliorer les portraits ou retoucher les fonds. Pour les amateurs de vidéos, il est aussi capable de filmer en 4K avec une option de suivi automatique des visages ou des objets.

Une batterie vraiment généreuse

Realme n’a pas fait les choses à moitié sur l’autonomie. Avec une batterie de 7000 mAh, ce smartphone est taillé pour tenir plus d’une journée, même en usage intensif. Que ce soit pour travailler, jouer ou simplement rester connecté toute la journée, on peut compter sur lui. Et pour éviter la surchauffe, un système de refroidissement a été intégré.

Un processeur qui fait le job

À l’intérieur, on retrouve une puce MediaTek Dimensity 7300-Max, compatible 5G. C’est un processeur conçu pour gérer toutes les tâches du quotidien sans problème. Il est accompagné de 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la version, et d’un stockage allant jusqu’à 512 Go. Le tout tourne sous Realme UI 7.0, une interface Android personnalisée, fluide et agréable.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 1.5K, 144 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7300-Max 5G

RAM : 8 ou 12 Go

Stockage : 128 à 512 Go

Photo principale : 200 Mpx, OIS, zoom jusqu’à 4x

Vidéo : 4K HDR avec suivi automatique

Batterie : 7000 mAh

Système : Realme UI 7.0 (Android)

Résistance : IP69

Design : signé Naoto Fukasawa

Fonctions IA : retouches photo automatiques, portraits, cadrage intelligent

