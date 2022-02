Era Fit BD de Nice, la solution pour motoriser les volets roulants et les stores.

La société Nice annonce la sortie de son système « Era Fit BD », un moteur tubulaire, doté d’une fin de course électronique et d’un récepteur radio bidirectionnel intégré.

La domotique ne cesse de prendre une place de plus en plus importante dans les nouvelles habitations. Il faut dire que désormais, la domotique se démocratise de plus en plus et l’usage du smartphone pour la piloter devient pour ainsi dire un standard.

Au point que même des enseignes comme Lidl proposent sa solution Lidl SmartHome.

« Une solution particulièrement intéressante pour son tarif, certes, mais également sa compatibilité, puisque cette solution Lidl SmartHome est composée de périphériques fonctionnant sur le protocole ZigBee »

comme nous le confirme notre confrère spécialisé en domotique Maison Et Domotique.

Era Fit BD de Nice, motorisé vos stores extérieurs et vos volets.

Nice poursuit donc son ascension dans le domaine de la domotique et propose ni plus ni moins qu’un système motorisé pour les habitations. Un système motorisé qui offre la possibilité à l’utilisateur d’ouvrir ou de fermer ses volets roulants et ses stores simplement grâce à une télécommande, un smartphone, ou encore un assistant vocal.

La firme souligne au passage qu’il est possible de définir des horaires précis pour l’ouverture et la fermeture en fonction de votre choix et de manière automatique. Mais aussi, en fonction des heures du lever ou du coucher du soleil. Ou encore, en se connectant à la station météo locale par exemple.

En outre, son système motorisé Era Fit BD est également compatible avec Yubii. De la sorte, vous pouvez intégrer l’ouverture et la fermeture de vos stores ou volets électriques dans des scénarii complets.









Par exemple, vous pourrez créer un scénario qui à partir d’une certaine heure viendra fermer les stores, allumer les lampes du salon, mettre en route le chauffage. Il sera également possible de créer un autre scénario qui lors de votre départ au bureau après la fermeture de votre porte de garage, les volets de la maison se ferment également.