Test : LSC Smart Connect LED

Préambule.

Devenue une référence du hard-discount, l’enseigne néerlandaise Action bouscule désormais le marché de la maison connectée avec sa gamme LSC Smart Connect. Aujourd’hui, je m’attaque à un de leur produit : les ampoules connectées. Vendue à un prix défiant toute concurrence, tient-elle vraiment ses promesses en termes de luminosité et praticité ? C’est ce que nous allons vérifier.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Couleur Transparant Coloré Oui Catégorie source lumineuse Lampe LED Consommation d’énergie 5 kWh/1000h Durée de vie 15.000 heure Graduable Oui Lumens 390 Puissance 4.5 Puissance 4.5 watt Quantité 3 pièces Smart Oui Voltage 240 Voltage 240 Volt

LSC Smart Connect : Installation / Configuration.

L’installation physique de l’ampoule GU10 LSC Smart Connect est aussi simple que pour un modèle classique, puisqu’elle vient se clipser directement dans n’importe quel support standard. Une fois l’ampoule sous tension, la configuration se fait via l’application dédiée. Pour lancer l’appairage, il suffit de faire clignoter l’ampoule en l’allumant et l’éteignant trois fois de suite. L’application la détecte alors automatiquement et demande les identifiants du Wi-Fi.

Il est important de noter que comme la plupart des objets connectés de cette gamme, la synchronisation nécessite un réseau 2.4 GHz pour être stable. En moins de deux minutes, l’ampoule est renommée et prête à être pilotée, que ce soit pour ajuster l’intensité ou pour l’intégrer dans une pièce spécifique de la maison.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Ampoules LSC Smart Connect LED

LED Pixel 10 Pro XL

Qualité de lumière et couleurs : Un rendu efficace pour l’ambiance

Sur le papier, ces spots GU10 LSC Smart Connect affichent des caractéristiques techniques assez bluffantes pour leur prix dérisoire. En mode blanc classique, la luminosité est très satisfaisante et permet d’éclairer efficacement une pièce de vie, même avec des plafonds hauts, à condition d’en installer plusieurs. L’un des grands points forts est la gestion de la température de couleur : on passe d’un blanc froid (6500K) très énergisant, idéal pour cuisiner ou travailler, à un blanc chaud (2700K) beaucoup plus relaxant pour les soirées cinéma.

Le passage aux couleurs (RGB) apporte une vraie dimension ludique, même si l’on note, comme souvent sur l’entrée de gamme, une baisse de l’intensité lumineuse par rapport au mode blanc. Cependant, les couleurs restent franches et saturées, ce qui permet de créer des ambiances immersives. Que ce soit pour du rétro-éclairage derrière un meuble ou pour souligner une architecture intérieure, le rendu est propre. Les transitions entre les couleurs sont fluides, et même si les nuances les plus subtiles ne valent pas des ampoules à 50 € l’unité, le résultat global est impressionnant pour le budget.

Utilisation de l’application : Un contrôle complet et intelligent

Comme pour le reste de la gamme de chez Action, le pilotage centralisé se fait via l’application LSC Smart Connect. L’interface est pensée pour être intuitive : chaque ampoule peut être renommée et assignée à une pièce précise. C’est dans la gestion des « Groupes » que le test devient vraiment intéressant. On peut, par exemple, lier tous les spots du salon pour ajuster leur intensité ou changer leur couleur simultanément d’un seul geste.

L’atout majeur de ces ampoules réside dans leur parfaite intégration avec les assistants vocaux comme Google Home. Une fois la synchronisation effectuée, la réactivité est au rendez-vous : une simple commande vocale suffit pour tamiser les lumières à 20 % ou passer l’éclairage en bleu. L’application propose également des modes « Scènes » programmés (Lecture, Nuit, Travail) qui optimisent automatiquement la chaleur et la luminosité. Pour ceux qui s’intéressent à la domotique comme outil de sécurité, il est possible de créer des automatisations poussées, comme la simulation de présence qui allume et éteint les lumières à intervalles irréguliers pendant vos vacances.

Installation et Fiabilité : La simplicité du Wi-Fi sans matériel superflu

L’installation de ces GU10 est un modèle de simplicité. Contrairement aux systèmes haut de gamme qui imposent l’achat d’un pont de connexion (Hub) supplémentaire, ces ampoules communiquent directement avec votre routeur Wi-Fi. La procédure est standard : on visse l’ampoule, on la fait entrer en mode appairage en l’allumant trois fois, et elle est détectée en quelques secondes. Il faut simplement s’assurer que votre réseau diffuse sur la bande 2.4 GHz pour la configuration initiale, un détail technique qui garantit une meilleure portée à travers les cloisons.

Côté durabilité et consommation, ces LED sont extrêmement sobres, affichant entre 4.5W et 5W à pleine puissance. À l’usage, elles chauffent très peu, ce qui est un gage de sécurité pour les installations encastrées dans des faux plafonds où la circulation d’air est limitée. La stabilité de la connexion est excellente sur la durée. Même en cas de coupure de courant ou de redémarrage de votre box internet, les ampoules mémorisent leur état précédent et se reconnectent de manière totalement autonome en quelques secondes, sans nécessiter de reconfiguration manuelle.

Conclusion.

Pour moins de 5 € l’unité, ces ampoules GU10 LSC Smart Connect affichent un rapport qualité-prix tout simplement imbattable. Elles permettent de domotiser l’éclairage de toute une habitation pour le prix d’un ou deux spots chez les marques premium. Si l’on accepte une intensité lumineuse légèrement plus faible en mode couleur et une dépendance au Wi-Fi 2.4 GHz, les prestations offertes sont largement suffisantes pour 95 % des utilisateurs.

La force de ce produit réside dans son accessibilité : pas besoin de s’y connaître en domotique ni d’investir dans un matériel complexe. Tout est fluide, de l’installation à l’utilisation quotidienne avec les assistants vocaux. C’est l’achat idéal pour ceux qui veulent transformer l’ambiance de leur intérieur sans se ruiner, tout en profitant d’un écosystème logiciel stable et évolutif. En bref, c’est une réussite qui prouve que la maison connectée peut être à la fois performante et accessible à tous.

Points Positifs Points Négatifs + Prix défiant toute concurrence – Luminosité RGB un peu en retrait + Installation directe en Wi-Fi (pas de hub requis) – Nécessite un réseau Wi-Fi 2.4 GHz stable + Excellente intégration avec Google Home + Application intuitive et complète

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 18/20 Luminosité : 16/20 Prix : 19/20 Note finale : 17/20

Liens d’achat.

