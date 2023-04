Androïd 14, 3 nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Avec Androïd 14 qui sera bientôt proposé pour les utilisateurs de smartphones, Google met une fois de plus la planète tech en haleine. Une mise à jour qui devrait comme toujours apporter son lot de nouveautés.

Le monde du smartphone est dominé depuis quelques années par un seul géant, et ce géant c’est Google avec son système d’exploitation Android. Le géant du web a su au fil des années faire évoluer son système d’exploitation. Le rendre plus sécuritaire, plus stable ou encore plus convivial. Avec l’arrivée d’Androïd 14, Google devrait poursuivre sur cette voie.

Androïd 14 alias « Upside Down Cake ».

Oui, c’est une tradition chez Google de donner un nom à chaque version de son système d’exploitation. Et pour ceux qui le souhaitent, la version Beta est déjà disponible depuis un moment et il est possible de la tester sur son smartphone. Pour autant que celui-ci soit compatible bien évidemment (en gros il vous faudra un Google Pixel).

Alors, bien sûr la dernière mise à jour majeure du système venait d’Androïd 12, on peut donc s’attendre avec cette version à un lot de correctifs de bugs, mais aussi quelques fonctionnalités sympa.

Retour en arrière.

Parmi l’une des fonctions intéressantes, la fonction retour en arrière. De fait, il semblerait que sur Androïd 14 vous aurez plus d’information sur ce vers quoi le retour en arrière vous amène. Un retour en arrière au sein de l’application ou au démarrage d’application. Avec une icône sous forme de flèche qui fera en outre apparaitre l’écran vers lequel vous irez si vous validez le swipe.

Health Connect comme paramètre système.

Effectivement, Google a décidé d’intégrer son application « Health Connect » en natif dans le système comme partie intégrante du smartphone et non plus comme application supplémentaire. L’idée ici est de proposer à tous les utilisateurs d’un quelconque accessoire, wearables, montre connectée qui fait référence à votre santé d’utiliser l’application maison « Health Connect » comme outil de diagnostic.

Fonction de partage.

Jusqu’à présent, la fonction de partage d’un fichier, images ou autre était un peu archaïque pour ne pas dire basique. Selon certains spécialistes, cela est dû au fait que chaque programmeur avait la possibilité de gérer ça lui-même via son application. Désormais, Google veut uniformiser le tout et ne plus laisser la main aux développeurs. Ce qui pourrait offrir une meilleure homogénéité du système de partage.