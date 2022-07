Android 13 Beta finale de sortie.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent Android 13. En effet, alors que l’annonce officielle du lancement devrait se faire d’ici quelques semaines, Google lâche pour les développeurs la version Beta finale de son système d’exploitation pour smartphone version 13.

Google poursuit sa progression et l’évolution de son système d’exploitation. Un système d’exploitation qui équipe désormais plus de 80% du parc de smartphone dans le monde. Il est donc capital pour la marque de proposer encore et toujours des évolutions pour les utilisateurs.

Android 13, quoi de neuf ?

Alors évidemment, pour le coup, on se base sur les informations que fournissent les développeurs qui ont décidé de travailler sur la toute dernière Beta Final d’Android 13. Celle-ci ne devrait pas être très différente de la version finale.

Et apparemment, un des points forts de cette nouvelle version est un meilleur support de l’audio Bluetooth LE et aussi du HDR pour la vidéo. Cette nouvelle version proposerait également des outils d’amélioration à utiliser sur les logiciels pour grands écrans et tablettes. Autre point intéressant, il semblerait que cette nouvelle version propose la prise en charge de la langue par application ainsi que les icônes thématiques.

Mise à jour Android 13 Beta 1 pour l’OPPO Find X5 Pro. Bonne nouvelle pour tous les propriétaires d’un OPPO Find X5 Pro. En effet, le téléphone va avoir la possibilité d’embarquer la mise à jour Android 13 Beta 1.

Autre point de mise en avant, la gestion des fonctionnalités de confidentialité et des autorisations de notification. Pour rappel, la dernière version d’Android à savoir Android 12 qui tourne actuellement sur tous les smartphones vendus depuis plus d’un an est sortie en octobre 2021. On peut donc supposer qu’Android 13 sortira également cet automne. Comme toujours, les smartphones compatibles et pour lesquels le constructeur a signé avec Google pour les mises à jour auront droit avant noël à un push de mise à jour de sorte que d’ici la fin de l’année, la plupart du parc de smartphone aura migré vers Android 13.

Disponibilité.

Mais avant de faire de planning en tout genre, il faut que Google nous annonce la date officielle de la sortie de son nouveau système d’exploitation. Après quoi, les constructeurs de smartphone pourront envisager les mises à jour. Mise à jour qui se fera comme de coutume d’abord sur les smartphones haut de gamme.