ROG Ally, la première console portable d’Asus.

Dévoilé hier, la ROG Ally vient s’engouffrer sur le marché des consoles portables et est prête à prendre d’assaut le monde du gaming dixit ROG (Republic of Gamers), la branche gaming d’Asus.

Asus acteur majeur dans le monde du gaming avec sa gamme voire sa marque fille ROG (Republic of Gamers). Vient de créer la surprise cette semaine. En effet, plutôt que de nous proposer un nième ordinateur portable pour gamer ou une tour de gamer, la marque vient avec un produit pour le moins surprenant, une console de jeu portable. Et qu’en est-il de cette console portable ?

A relire : ROG Phone 6, le nouveau smartphone d’ASUS Republic of Gamers arrive. La division gaming d’Asus alias ASUS Republic of Gamers annonce que le futur ROG Phone 6 embarquera la plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1. Un choix qui a pour objectif de permettre…

ROG Ally, une console portable sous AMD.

En effet, Asus surprend le monde du gaming avec cette nouvelle console de jeu portable ROG Ally. Une console de jeu dotée d’un APU AMD Ryzen™ Z1 Extreme. La console embarque également jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5 Dual channel et une capacité de stockage de 512 Go en PCIe de 4es génération.

Bref de quoi supporter du lourd en matière de jeu. D’ailleurs Asus nous informe que la ROG Ally supporte tous les jeux, des titres indé aux AAA.

Pour ce qui est de l’écran, Asus a opté pour un écran 7 pouces offrant du 1080p et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Un écran qui se veut tactile qui plus est.

Windows 11 et Armoury Crate SE.

La ROG Ally est en effet propulsée par Windows 11 et en surcouche on trouve un logiciel qui fera office d’interface de lancement baptisée Armoury Crate SE. Une interface qui donnera au joueur l’accès à tous ces jeux, et ce quelle que soit la plateforme. ( Epic, Steam ou Xbox).

On notera également toute une série de boutons de contrôle comme les 4 boutons propre aux manettes de XBOX et de PlayStation, une croix de navigation haut-bas-gauche-droite et deux boutons joysticks.

Asus a également pensé au fait que sa console peut chauffer lors de longues parties de jeu et a donc intégré sur le dessous de la console des orifices d’où l’air chaud sera propulsé par des ventilateurs internes. Un système de refroidissement baptisé « Zero Gravity » par ROG. Le tout pour une console qui pèse 608 grammes.

Prix et Disponibilité.

L’annonce de sa commercialisation se fera le 11 mai 2023 à 16h00 heure de Paris. Pour ce qui est de son prix, c’est encore l’inconnue. En effet, Asus a décidé de faire durer le suspense encore quelques semaines.